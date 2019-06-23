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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Силовики ликвидировали боевиков ИГ в Дагестане

В Хасавюртовском районе Дагестана ликвидированы двое боевиков террористической группировки "ИГИЛ" (запрещена в России).

Подробности спецоперации сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). На дороге, связывающей селения Эндирей и Карланюрт, силовики попытались остановить автомобиль ВАЗ-2109, на котором передвигались злоумышленники. Террористы отказались сложить оружие и сдаться властям. Более того, в ответ они открыли огонь. В результате оба преступника были нейтрализованы.

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"Указанные жители Махачкалы по указанию главарей "ИГИЛ" приобрели огнестрельное оружие, автомобиль и планировали напасть на сотрудников правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе НАК. Там отметили, что пострадавших среди силовиков и гражданского населения нет.

На месте перестрелки обнаружены автомат и пистолет. Позже были опубликованы кадры с места проведения операции. На ролике продолжительностью 53 секунды видно, как сотрудники правоохранительных органов достают съехавший в кювет перевернувшийся автомобиль боевиков.

Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство МВД Правительство ФСБ Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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