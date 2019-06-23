Путин рассказал о роли Петербурга в инновационном развитии

Страна рассчитывает на Санкт-Петербург как на один из крупнейших инновационных центров России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма "Алые паруса", который вышел в эфир телеканала "Россия-1".

Глава государства напомнил, что северная столица - как крупный промышленный центр, так и крупнейший научно-образовательный центр России.

- А наука, образование стали существенными, а может быть, самыми главными факторами развития в современном мире вообще, и для России в частности, - отметил он, рассказав о надеждах на Петербург в сфере инновационного развития.

- Само собой разумеется, что самая значительная роль не может не быть отведена людям молодым, вступающим во взрослую жизнь, - добавил президент.

Путин напомнил о тех временах, когда "оборонно-промышленный комплекс Петербурга составлял 70%".

- Конечно, это было избыточно, и переход на гражданские рельсы шел очень болезненно, - констатировал глава государства. - Сегодня многое не только восстановлено, воссоздано - появилось очень много нового, интересного и перспективного.