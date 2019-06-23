Ученые: Содержащийся в морской рыбе микропластик может вызвать рак

Исследователи из Института океанологии имени Ширшова РАН пришли к выводу, что частицы микропластика, размером менее пяти миллиметров, через морскую рыбу могут попадать в организм человека и способствовать развитию онкологических заболеваний.

Как сообщают в научном учреждении, частицы микропластика обладают особыми физическими и динамическими свойствами. И чем дольше они находятся в морской воде, тем становятся опаснее для человека.

Частицы вещества заглатывает промысловая рыба и моллюски, а потом они попадают в организм человека.

В учреждении отмечают, что сам по себе микропластик, накапливаясь в организме человека, способен вызывать онкологические заболевания и болезни репродуктивной системы. Это заявление прозвучало в ходе семинара экспертов Российско-Китайского экологического совета, который состоялся в Харбине.

В Институте океанологии на протяжении нескольких лет плотно изучают проблему микропластика в мировом океане. В 2017-м и 2018-м годах исследования, например, проводились в Балтийском море и Финском заливе.

Результаты оказались не слишком оптимистичными. Так, в ходе изучения природных донных осадков различных типов в Балтийском море выяснили, что частицы микропластика слипаются с осадочным материалом. И далеко не всегда его можно выявить при стандартных способах исследований, которые применяются океанологами и экологическими организациями.

В научном учреждении отмечают, что разные виды пластика имеют свои особенности. Так, многие современные полимеры не распадаются на микропластик. Ученые предлагают использовать именно такие типы пластмасс в марикультурных хозяйствах и применять их для тех изделий, которые находятся в контакте с морской, речной или озерной водой. Исследователи обращают внимание на то, что сейчас в водоемах по всему миру образовалось большое число отходов. Подавляющее большинство из них приходится на разные виды пластика.

Справка "РГ"

Институт океанологии им. П.П. Ширшова - крупнейший российский исследовательский центр в области океанологии. Институт проводит исследования в Мировом океане, включая Северную и Южную Атлантику, Арктические моря, Балтийское море. В состав института также входят филиал в Санкт-Петербурге, Атлантическое отделение (Калининград), Северо-Западное отделение (Архангельск), Южное отделение (Геленджик) и Каспийский филиал (Астрахань).