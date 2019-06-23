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23.06.2019 06:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В исторической части Петербурга загорелось трехэтажное здание

Спасатели локализовали пожар в трехэтажном здании на одной из улиц в Невском районе Северной столицы. Информация о возгорании по адресу Профессора Качалова, 8 поступила в МЧС в 03:57 ночи.

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На место происшествия прибыли 24 единицы техники и 74 человека личного состава. В 04:12 пожару, площадь которого на тот момент уже превысила тысячу квадратных метров, был присвоен повышенный второй номер.

Сведений о пострадавших не поступало. Добавим, что здание, в котором возник пожар, находится в исторической части Санкт-Петербурга.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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