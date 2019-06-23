В исторической части Петербурга загорелось трехэтажное здание

Спасатели локализовали пожар в трехэтажном здании на одной из улиц в Невском районе Северной столицы. Информация о возгорании по адресу Профессора Качалова, 8 поступила в МЧС в 03:57 ночи.

На место происшествия прибыли 24 единицы техники и 74 человека личного состава. В 04:12 пожару, площадь которого на тот момент уже превысила тысячу квадратных метров, был присвоен повышенный второй номер.

Сведений о пострадавших не поступало. Добавим, что здание, в котором возник пожар, находится в исторической части Санкт-Петербурга.