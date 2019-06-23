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23.06.2019 17:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В петербургских "Алых парусах" примут участие 1,5 миллиона человек

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге готовятся к масштабному празднику выпускников "Алые паруса". По расчетам городских властей, сегодня вечером на Дворцовой площади соберутся 33 тысячи выпускников, а также их друзья и родственники (традиционно выпускники получают два билета, поэтому могут пригласить близкого человека). В общей сложности в празднике так или иначе примут участие более полутора миллиона петербуржцев и гостей города, предполагают в Смольном.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
"Алые паруса" в Петербурге увидят 33 тысячи выпускников

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что "Алые паруса" - это единственный в России праздник, который занесен в реестр мирового событийного туризма.

Говоря о дне выпускников, градоначальник также подчеркнул успехи петербургских школьников. В этом году в Северной столице зафиксирован рекорд по количеству 100-балльных ЕГЭ по литературе и математике. "Про конкуренцию физиков и лириков помнят, я думаю, только подписчики старшего поколения. У нас рекорды по обоим направлениям, - написал Александр Беглов на своей странице "ВКонтакте". - Вот это - повод для гордости!".

Петербургские полицейские в свою очередь предупредили горожан о том, что в связи с проведением "Алых парусов" будет принят ряд ограничительных мер. "Поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций", - заявили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и заверили, что все они будут жестко пресекаться. Сотрудники МВД призывают петербуржцев и гостей города с пониманием отнестись к необходимым мерам безопасности. Ведь они направлены на то, чтобы ничто не омрачило "Алые паруса" - одно из главных событий Северной столицы.

Праздник "Алые паруса" состоится в ночь с 23 на 24 июня 2019 года с 22.00 до 04.00. По традиции он пройдет на Дворцовой площади, а также на территории Дворцовой набережной, Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова. Апогеем праздника станет проход по Неве корабля с алыми парусами. Также "Алые паруса" не обходятся без концерта на Дворцовой площади и красочного фейерверка.

Планируется телевизионная прямая трансляция.

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