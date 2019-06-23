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23.06.2019 12:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: В Коми медведь едва не напал на спортсмена

Текст: Светлана Цыганкова

В Вуктыльском районе Республики Коми медведь едва не напал на спортсмена-бегуна. К счастью, вовремя подоспела помощь.

Видеорегистратор жителя Вуктыльского района запечатлел тот момент, когда зверь выскочил из леса и ринулся вслед за бегуном.

Фото: youtube.com
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Водитель стал сигналить, увидел хищника и сам спортсмен и выстрелил из какого-то пиротехнического устройства. Зверь, испугавшись, бросился обратно в лес.

С начала лета медведей в республике видели в нескольких муниципальных районах. В Ухте, например, косолапый свободно разгуливает по кладбищу. Люди боятся туда заходить. Поэтому власти региона заявили, что до конца июня дано разрешение на отстрел пяти медведей, которые бродят в районе Усинска, Инты и Ухты. Издан соответствующий приказ о регулировании численности хищников.

Министр природных ресурсов и окружающей среды региона Роман Полшведкин пояснил, что отстрел разрешен только тогда, когда дикий зверь угрожает жизни людей. В остальных случаях охотоведы пытаются прогнать медведей вглубь леса, иногда хищники возвращаются туда сами.

Общество Природа Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми РГ-Видео
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