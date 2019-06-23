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23.06.2019 17:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Военные летчики ЗВО устроили "врагу" ночные вертолетные засады

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Yevgeny Volkov/wikimedia.org Фото: Yevgeny Volkov/wikimedia.org
Фото: Yevgeny Volkov/wikimedia.org

В Ленинградской области военные летчики отработали тактику ночных вертолетных засад. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа. В учениях были задействованы экипажи вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник", Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ми-35.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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По сценарию вертолеты перелетали на неподготовленные площадки в лесных массивах и маскировали места посадок. Кроме того, заметив колонну бронетехники условного противника, применяли стрелково-пушечное вооружение, авиационные бомбы, выпустили управляемые и неуправляемые ракеты. Чтобы хорошо ориентироваться, летчики использовали очки ночного видения и ИК-аппаратуру переднего обзора. Благодаря этому удалось поразить бронетехнику "неприятеля". Ее имитировали полноразмерные мишени.

Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов высадили десантные разведгруппы для выполнения специальных задач, доставки материальных средств и эвакуации "раненых", применив медицинские вертолетные модули. Они позволяют проводить реанимационные мероприятия прямо в полете.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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