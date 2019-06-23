Вологодская студентка погибла, спасая тонущих детей

Студентка Вологодского государственного университета Лиза Дружинина не задумываясь, кинулась в воду, чтобы спасти двух маленьких детей. Сама она выбраться не смогла.

ЧП произошло на Кубенском озере недалеко от деревни Жуково. Девушка приехала на дачу к своему молодому человеку. Вместе с его родственниками они были у озера. В воде купались дети, которые вдруг стали тонуть.

Девушка сразу бросилась в воду. На помощь пришли и другие взрослые. Детей вытащили, а студентка утонула. Ее тело подняли из воды спасатели.

24 июня в университете пройдет минута молчания в память о Лизе - очень доброжелательном и светлом человеке, председателе студенческого совета, члене команды КВН, написали в группе в соцсети "ВКонтакте" ее однокурсники. 19-летняя студентка мечтала стать журналистом.