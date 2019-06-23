Впервые за много лет воду в Финском заливе признали безопасной

Жителям Санкт-Петербурга наконец-то разрешили купаться в Финском заливе. Правда, пока только на одном пляже, но, по словам горожан, и это уже большое дело. Много лет подряд региональное управление Роспотребнадзора было категорически против водных процедур в самых популярных для летнего отдыха местах.

Пока купаться разрешено только на одном пляже, но, по словам горожан, и это уже большое дело. Фото: Photoxpress

Обустройством городских пляжей власти Северной столицы занимаются регулярно. В этом году к началу летнего сезона подсыпали песок, установили новые кабинки для переодевания, скамейки и зонтики, подготовили спасательное оборудование. Как сообщают в городском комитете по благоустройству, водолазы даже обследовали дно и установили буйки. Вот только для кого это делалось, не совсем понятно. До последнего времени официально разрешенных мест для купания в Санкт-Петербурге не было. Хотя запрет эпидемиологов, честно признаем, никого не останавливал.

До последнего времени разрешенных мест для купания в Петербурге не было. Хотя запрет эпидемиологов никого не останавливал

- Я купаюсь на Финском заливе много лет, - рассказала корреспонденту "РГ" жительница Петербурга Ирина Степанова. - Чаще всего мы ездим на Сестрорецкий курорт, где в жару на мелководье всегда плещутся дети, не отстают от них и взрослые.

Ежегодно управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в мае начинает социально-гигиенический мониторинг состояния качества воды, водных акваторий, пляжей на соответствие требованиям санитарного законодательства.

В прошлом году ни один из них не был признан безопасным. Ненамного лучше ситуация и этого года.

- В мае - июне 2019 года отобрано 64 пробы воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели, - сообщили специалисты Роспотребнадзора. - Согласно результатам лабораторных исследований качество воды соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям только на двух объектах: Колонистском пруду в Пушкинском районе и пляже "Ласковый" Финского залива.

Отметим, что "Ласковый" входит также в тройку самых благоустроенных пляжей Санкт-Петербурга. Вместе с ним летний "пьедестал почета" делят пляж "Золотой" в Зеленогорске и городской пляж Кронштадтского оздоровительно-спортивного центра - оба на Финском заливе. По словам Ирины Степановой, в этом году вода в нем стала особенно прозрачной - можно сказать, улучшение заметно невооруженным глазом. Однако последние жаркие дни все-таки привели к тому, что залив "зацветает". Победить сине-зеленые водоросли, иначе цитобактерии, расплодившиеся из-за сбросов сточных вод - и не только из Петербурга, но и из стран Балтии - пока не удается. Стоки Северной столицы сейчас очищаются практически на 100 процентов, однако общее глобальное потепление позволяет цитобактериям активно развиваться.

Тем временем

В Смольном заверяют, что вскоре удобных оборудованных территорий для пляжного отдыха в городе станет больше.

- Пока не функционируют пляж "Офицерский" в Сестрорецке и пляж "Морские Дубки" в Лисьем Носу - их откроют после масштабного благоустройства, - рассказали в профильном комитете. - На пляжах появятся современные зоны отдыха - с парковыми лежаками, теневыми навесами, душевыми и туалетами, современными кабинками для переодевания. Работы проводятся в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

В этом году общая сумма финансирования проекта "Формирование комфортной городской среды" составит 4,2 миллиарда рублей. Из них 2,5 млрд рублей дополнительно выделены поправкой временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.