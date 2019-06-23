Впервые за много лет воду в Финском заливе признали безопасной

Новости

В Госдуме прокомментировали заявление Киева о "новой волне давления" 21:07
В Удмуртии задержали подозреваемого в осквернении 40 могил 20:05
Российские самбисты Багдасарян и Рябова победили на Европейских играх 20:02
Автомобиль сбил шестерых велосипедистов в Греции 19:59
Российские акробаты завоевали "золото" Европейских игр 19:54
В Праге проходит крупнейшая за 30 лет акция протеста 19:27
Уругвай продаст орла с нацистского линкора 19:20
Трейлер: Оззи Осборн и Джастин Тимберлейк в продолжении "Троллей" 18:43
Трамп заявил, что не готов к поражению на выборах в 2020 году 18:39
"Бесславных ублюдков" Тарантино вновь покажут в Москве 18:30
Путин рассказал о роли Петербурга в инновационном развитии 18:26
Появились фото выписавшегося из реабилитационного центра "Джона Сноу" 18:21
Трампа "не волнует" мнение ЕС по поводу сделки с Ираном 18:14
Минск: Большой фортепианный марафон прошел с полным аншлагом 18:09
Обвиненного в педофилии Брайана Сингера уволили из "Рыжей Сони" 18:07
В петербургских "Алых парусах" примут участие 1,5 млн человек 17:49
Создатель "Чернобыля" прокомментировал предположения о втором сезоне 17:45
В Ростове потушили пожар на Центральном рынке 17:37
Военные летчики ЗВО устроили "врагу" ночные вертолетные засады 17:27
В Новороссийске представят новейший патрульный корабль ЧФ 17:05
Роджер Федерер в 10-й раз стал победителем теннисного турнира в Галле 17:00
Едем на дачу в комфорте: лучшие подержанные универсалы за 500 000 рублей 17:00
"Локомотив" продлил контракты с 4 футболистами, включая Ротенберга 16:35
Песков: Губернаторы просят передать им вопросы с "Прямой линии" 16:14
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа 16:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
23.06.2019 20:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Финский заплыв

Впервые за много лет воду в Финском заливе признали безопасной
Текст: Мария Голубкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 134(7892)
Жителям Санкт-Петербурга наконец-то разрешили купаться в Финском заливе. Правда, пока только на одном пляже, но, по словам горожан, и это уже большое дело. Много лет подряд региональное управление Роспотребнадзора было категорически против водных процедур в самых популярных для летнего отдыха местах.
Пока купаться разрешено только на одном пляже, но, по словам горожан, и это уже большое дело. Фото: Photoxpress Пока купаться разрешено только на одном пляже, но, по словам горожан, и это уже большое дело. Фото: Photoxpress
Пока купаться разрешено только на одном пляже, но, по словам горожан, и это уже большое дело. Фото: Photoxpress
Фото: Reuters
"РГ" выяснила, где купаются летом жители разных стран мира

Обустройством городских пляжей власти Северной столицы занимаются регулярно. В этом году к началу летнего сезона подсыпали песок, установили новые кабинки для переодевания, скамейки и зонтики, подготовили спасательное оборудование. Как сообщают в городском комитете по благоустройству, водолазы даже обследовали дно и установили буйки. Вот только для кого это делалось, не совсем понятно. До последнего времени официально разрешенных мест для купания в Санкт-Петербурге не было. Хотя запрет эпидемиологов, честно признаем, никого не останавливал.

До последнего времени разрешенных мест для купания в Петербурге не было. Хотя запрет эпидемиологов никого не останавливал

- Я купаюсь на Финском заливе много лет, - рассказала корреспонденту "РГ" жительница Петербурга Ирина Степанова. - Чаще всего мы ездим на Сестрорецкий курорт, где в жару на мелководье всегда плещутся дети, не отстают от них и взрослые.

Ежегодно управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в мае начинает социально-гигиенический мониторинг состояния качества воды, водных акваторий, пляжей на соответствие требованиям санитарного законодательства.

В прошлом году ни один из них не был признан безопасным. Ненамного лучше ситуация и этого года.

- В мае - июне 2019 года отобрано 64 пробы воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели, - сообщили специалисты Роспотребнадзора. - Согласно результатам лабораторных исследований качество воды соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям только на двух объектах: Колонистском пруду в Пушкинском районе и пляже "Ласковый" Финского залива.

Фото: Владимир Пасякин
В Ялте открыт после реконструкции Приморский пляж и набережная

Отметим, что "Ласковый" входит также в тройку самых благоустроенных пляжей Санкт-Петербурга. Вместе с ним летний "пьедестал почета" делят пляж "Золотой" в Зеленогорске и городской пляж Кронштадтского оздоровительно-спортивного центра - оба на Финском заливе. По словам Ирины Степановой, в этом году вода в нем стала особенно прозрачной - можно сказать, улучшение заметно невооруженным глазом. Однако последние жаркие дни все-таки привели к тому, что залив "зацветает". Победить сине-зеленые водоросли, иначе цитобактерии, расплодившиеся из-за сбросов сточных вод - и не только из Петербурга, но и из стран Балтии - пока не удается. Стоки Северной столицы сейчас очищаются практически на 100 процентов, однако общее глобальное потепление позволяет цитобактериям активно развиваться.

Тем временем

В Смольном заверяют, что вскоре удобных оборудованных территорий для пляжного отдыха в городе станет больше.

- Пока не функционируют пляж "Офицерский" в Сестрорецке и пляж "Морские Дубки" в Лисьем Носу - их откроют после масштабного благоустройства, - рассказали в профильном комитете. - На пляжах появятся современные зоны отдыха - с парковыми лежаками, теневыми навесами, душевыми и туалетами, современными кабинками для переодевания. Работы проводятся в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

В этом году общая сумма финансирования проекта "Формирование комфортной городской среды" составит 4,2 миллиарда рублей. Из них 2,5 млрд рублей дополнительно выделены поправкой временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Общество Экология Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, от чего зависит поддержка людей
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа
На Украине признали дефицит газа
Песков: Губернаторы просят передать им вопросы с "Прямой линии"
Трампа "не волнует" мнение ЕС по поводу сделки с Ираном