На Кубани объявлено экстренное предупреждение о грозовых ливнях

Сотрудники ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредили о комплексе неблагоприятных метеоявлений, которые ожидаются в воскресенье и в понедельник.

Сообщается, что 23 и 24 июня местами в регионах Кубани, в том числе в Краснодаре, ухудшится погода: пройдут сильные дожди с грозами, градом, а ветер может усилиться до 20 м/с.

На реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной и юго-западной территории края, а также реках Черноморского побережья от Анапы до Магри возможны подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок.

Специалисты МЧС рекомендуют жителям региона соблюдать элементарыне правила безопасности. В ведомстве советуют по возможности воздержаться от поездок по городу.

В случае, если ливень настиг на улице, не стоит спускаться в подземные переходы и подвальные помещения - желательно укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Если же дождь застал в автомобиле, необходимо припарковаться на обочине трассы и включить аварийные огни до конца непогоды. При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее найти ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к эвакуации по воде, в том числе и с помощью подручных плавсредств.