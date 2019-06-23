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23.06.2019 11:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Семилетняя крымчанка попросила Зеленского освободить ее отца

Текст: Ольга Котенева (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Семилетняя девочка из Севастополя обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать освобождению ее отца, которого задержали в начале месяца при пересечении украинской границы. В видеообращении ребенок со слезами на глазах просит "вернуть папу домой".

Жителя Крыма задержали на границе республики и Херсонской области Украины по подозрении в участии в крымском народном ополчении в 2014 году. За это ему может грозить до восьми лет заключения.

Фото: Капитан украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктор Новицкий. Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна "ЯМК-0041"

Также девочка попросила президента России Владимира Путина содействовать возвращению ее отца домой.

Как сообщила РИА Новости супруга задержанного, в период Крымской весны они с мужем занимались волонтерской деятельностью, а также собирали гуманитарную помощь. По ее словам, обвинение в отношении ее мужа строится исключительно на фото грамоты "За активное участие в выполнении боевых задач по защите города Севастополя в составе сил народной обороны", а также фото исторической реконструкции, на которых ее муж запечатлен в военной форме и с Георгиевской ленточкой. На основании этого Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

- Наша семья занимается волонтерством уже больше 10 лет, - сообщила женщина. - Украина пытается наказать его за отстаивание своих законных прав и свобод, готовность встать на защиту Севастополя и Крыма в целом. Я считаю, что муж задержан исключительно по политическим мотивам. К нему применяются меры физического и психологического воздействия.

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