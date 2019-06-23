В городе Волжский пациентов с инсультом положили в коридоре больницы

Волжская больница имени Фишера оказалась в центре нового скандала. В соцсетях сообщили, что некоторых пациентов положили в коридорах. В том числе и после перенесенного инсульта. И якобы даже не всем достались одеяла.

- Вот так лежат люди после инсульта в больнице Фишера. Дедушку парализовало, и теперь он лежачий. После реанимации нас перевели вот в такие условия, - рассказывает близкий одного из пациентов. - Дедушка не встает, лежит в коридоре. Одеяла нет. Попросили у персонала. Говорят: "Ждите понедельника, дадут". Но благодаря опять же угрозам и крику все-таки одеяло дали. Нам рядом лежащая бабушка сказала, что ночью одеяло забрали, а утром опять вернули. Хочу обратиться к персоналу. Уважаемые сотрудники, у вас совесть есть?

В облздраве казус объяснили большим притоком больных. Мол, койки в проходе - это вынужденная мера. По ситуации с одеялом ясности нет - был ли такой случай. "Больница оказывает экстренную медицинскую помощь жителям всего Заволжья. В связи с увеличением числа пациентов с неотложными состояниями могут возникать ситуации, когда люди могут быть временно размещены вне палат. Это экстренная и временная мера", - заверяет представитель ведомства.

Это же учреждение уже попадало в неприятную ситуацию, когда пациенты пожаловались на то, что вместо прикроватных тумбочек они вынуждены пользоваться картонными коробками. "РГ" писала об этом в декабре 2018 года. Тогда в региональном комитете здравоохранения новаторский подход к меблировке объяснили так: закупили 30 кроватей и 30 тумбочек, но по вине грузоперевозчика в момент доставки восемь тумбочек были повреждены. Поэтому их на первое время заменили тем, что было.

Больницу открыли в 1964 году для обслуживания рабочих заводов совсем юного города Волжского - тот и сам появился только в предыдущем десятилетии благодаря строительству ГЭС. Учреждение вошло в программу модернизации, его ждут большие преобразования. В нем уже идет ремонт. Лишь бы коек всем хватило и с мебелью не было проблем.

Комментарий

Василий Овчинников, адвокат:

- С точки зрения административно-уголовного права здесь нет нарушения. Может быть не соблюден внутренний распорядок самой больницы. Это дисциплинарная ведомственная ответственность. Если проверка выявит несоответствие с положениями внутренних правил, тогда могут наказать виновных. Прокуратура, конечно, может провести проверку, но вряд ли что-то там найдет. Другое дело, что в медучреждениях есть плановый и внеплановый прием. Если пациентов принимают по плану, то должны знать о нехватке мест и направить в другую больницу.