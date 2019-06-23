В Госдуме прокомментировали заявление Киева о "новой волне давления"

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик сомневается в эффективности популярного в последние годы метода кнута в переговорах с Россией.

Об этом он заявил RT, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, что со следующей недели официальный Киев начнет "новую волну давления" на Россию на международных площадках.

По его словам, по всей видимости, речь идет о серии заявлений западных политиков, цель которых сводилась к поддержанию русофобских настроений в украинской элите.

- За все годы своей работы Климкин зарекомендовал себя как крайне посредственный пророк и непрофессиональный дипломат, - заявил Белик, добавив, что украинской власти необходимо менять стратегию, если, конечно, она действительно намерена освободить своих военнослужащих. - Хотя лично мне кажется, что их судьба в Киеве уже давно никого не волнует, они нужны для выполнения банального политического заказа в угоду заокеанских кураторов.