В Новороссийске представят новейший патрульный корабль ЧФ

На площадке международного военного-технического форума "Армия-2019" в Новороссийске, который пройдет с 28 по 30 июня, представят новый патрульный корабль "Дмитрий Рогачев".

Также будут показаны порядка 30 единиц техники Новороссийской военной морской базы, соединения Воздушно-десантных войск и подразделений военной полиции, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

По информации ведомства, патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" был принят в состав Черноморского флота в начале июня. Военное судно построено на стапелях в Зеленодольске и является вторым серийным экземпляром проекта 22160.

Корабли этой серии способны развивать скорость до 30 узлов, имеют водоизмещение около 1700 тонн, а численность экипажа порядка 80 человек. Судно оснащено самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения и предназначено для защиты и охраны прибрежной зоны.

На причалах морского вокзала можно будет увидеть спасательный буксир "Капитан Гурьев" и патрульный катер "Раптор".

А в выставочном комплексе представят новейшую боевую технику подразделения береговой артиллерии базы ЧФ и воздушно-десантных войск. Это береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10М", бронеавтомобили "Рысь", БТР-82, самоходные артиллерийские установки "Нона", шустрые машины десанта и армейские мотовездеходы.

В ходе форума свои боевые навыки продемонстрируют бойцы отряда ПДСС военной морской базы Новороссийска - в акватории Цемесской бухты они освободят захваченное условными террористами судно. В ходе операции участники используют большое количество холостых боеприпасов и средств имитации.