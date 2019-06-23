Роджер Федерер в 10-й раз стал победителем теннисного турнира в Галле

Швейцарец Роджер Федерер выиграл теннисный турнир в немецком Галле, призовой фонд которого превышает два миллиона евро.

В финале швейцарский теннисист, первый номер посева, со счетом 7:6 (7:2), 6:1 нанес поражение бельгийцу Давиду Гоффену. Поединок продолжался 1 час 23 минуты.

Федерер в десятый раз победил на турнире в Галле и выиграл свой 102-й турнир Ассоциации-теннисистов профессионалов (ATP) в одиночном разряде. Федереру не хватает восемь титулов для того, чтобы побить рекорд по количеству трофеев в открытой эре тенниса, принадлежащий американцу Джимми Коннорсу - пока 37-летний швейцарец занимает второе место по этому показателю.