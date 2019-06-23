Роспотребнадзор дал советы любителям крепкого спиртного

Роспотребнадзор не советует покупать алкоголь с рук, в палатках, других местах нестационарной торговли, а также в интернете, и обращает внимание, что легальная продажа алкоголя всегда сопровождается использованием кассового аппарата, поскольку эта продукция регистрируется в ЕГИАИС. Об этом говорится в рекомендациях ведомства.

Оно напоминает, что минимальная розничная цена на пол-литра водки составляет 205 рублей, на коньяк - 371 рубль - согласно приказу Минфина, который направлен против производителей контрафакта, бутылка дешевле стоить не может. На легальной продукции должна быть размещена целая без повреждений федеральная марка со штрих-кодом и информацией о производителе, или, если бутылка импортная - акцизная марка. Легальность конкретной бутылки можно проверить через приложение "АнтиКонтрафакт Алко", которое выпустило Росалкогольрегулирование.

Кроме того, разлитый в кустарных условиях алкоголь отличают небрежные колпачки на бутылках, и Роспотребнадзор напоминает, что колпачок должен плотно прилегать к стеклу и не прокручиваться, а при переворачивании бутылки не должно быть течи.

Роспотребнадзор заключает свои рекомендации культурой употребления алкоголя.

"Важно помнить, что все хорошо в меру, и чрезмерное употребление алкоголя не только не принесет пользы вашему здоровью, но и нанесет ему непоправимый вред", - отмечает ведомство.