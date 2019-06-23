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Рубрика: В мире

Побеждает песня

Роспуск Верховной рады Украины был признан законным
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 134(7892)
Конституционный суд Украины (КСУ) признал соответствующим Основному закону указ президента Зеленского о роспуске парламента и тем самым снял последнее препятствие для проведения внеочередных выборов в Раду. К моменту принятия этого решения назначенное на 21 июля голосование стало выгодным почти всем украинским политикам, включая экс-президента Порошенко.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В мотивировочной части решения суда указано, что нынешний, 8-й созыв Рады, также избранный во внеочередном порядке, за четыре с лишним года так и не прописал в парламентском регламенте, имеющем статус конституционного закона, понятное и непротиворечивое "правовое регулирование вопроса прекращения деятельности коалиции депутатских фракций". Из-за чего в итоге возник конституционный конфликт между президентом и парламентом, у которого, как констатировали судьи КСУ, "нет правового решения". Разрешить конфликт, по мнению КСУ, может только единственный источник власти на Украине - ее народ - путем проведения внеочередных выборов. За это - поистине соломоново решение - проголосовали одиннадцать судей, пятеро высказались против.

Жители запада Украины, голосовавшие за Порошенко, теперь предпочитают ему знаменитого певца
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Вердикт КСУ, как ни странно, не вызвал негативной реакции у противников роспуска парламента, группирующихся вокруг экс-президента Порошенко и его новой политической силы "Европейская солидарность" ("ЕС"). Еще две недели назад "источники" украинских СМИ уверенно утверждали, что со стороны Порошенко судьям сулили семизначные суммы за отмену выборов. Однако в последний момент, по версии осведомленных экспертов, коррупционное предложение было снято с повестки. Причина проста: срочные выборы внезапно стали выгодны Порошенко и остальным "бывшим".

Вице-премьер Украины допустил новый "языковой майдан"

Дело в том, что всю минувшую неделю украинские соцслужбы публиковали данные своих исследований, показывавшие резкое, почти вполовину, падение рейтинга партии Порошенко. Если месяц назад ЕС выходил на уверенное третье место - после "Слуги народа" Владимира Зеленского (47 процентов от определившихся с выбором, по данным группы "Рейтинг") и "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука (11 процентов), то теперь Порошенко и компания балансируют на грани преодоления проходного барьера (5 процентов), и тенденция к снижению рейтинга сохраняется. Проблемы Порошенко создал певец Святослав Вакарчук, идущий в Верховную раду во главе партии "Голос". По состоянию на сегодня эта политическая сила, идеологически мало отличимая от ЕС и "Слуги народа" - в программе та же "евроатлантическая интеграция" и "борьба с агрессором", - набирает больше 8 процентов. Как поясняют исследователи, жители запада страны, голосовавшие на президентских выборах за Порошенко, теперь, при прочих равных, предпочитают ему знаменитого певца. И значит, досрочные выборы вдруг стали экс-президенту жизненно необходимы, поскольку к осени от его нынешнего рейтинга может остаться статистическая погрешность, не подкрепленная депутатской неприкосновенностью.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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