Российские акробаты завоевали "золото" Европейских игр

Россияне Виктория Аксенова и Кирилл Старцев одержали победу в соревнованиях смешанных пар в комбинированных упражнениях в спортивной акробатике на Европейских играх.

Наши спортсмены показали результат 29,580 балла. Второе место заняли Рухидиль Гурбанли и Абдула Аль-Машайхи из Азербайджана (29,540). Тройку призеров замкнули представители Беларуси Ольга Мельник и Артур Беляков (29,420).

Напомним, что накануне Аксенова и Старцев выиграли "золото" в динамических упражнениях, но остались с "серебром" в балансовых.

- Это второе место сильно мотивировало нас. Мы собрались, глаза горели, когда выходили на старт, - признались чемпионы. - Ставим себе оценку 8 по 10-балльной шкале. Сегодня мы хорошо выступили и довольны общим зачетом.

Отметим, что у Виктории и Кирилла одна из сложнейших программ в мире. Они, к примеру, делают очень сложный элемент - тройное сальто назад.