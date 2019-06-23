Российские самбисты Багдасарян и Рябова победили на Европейских играх

Представители сборной России по самбо Руслан Багдасарян и Диана Рябова завоевали золотые медали на Европейских играх в Минске.

В финале весовой категории до 62 килограммов Багдасарян нанес поражение греку Саввасу Каракизидису - 2:0.

Рябова, выступающая в категории до 52 кг, в решающей схватке одолела белоруску Марину Жарскую.

Еще четверо российских самбистов стали бронзовыми призерами: Андрей Кубарков (до 52 кг), Артем Осипенко (свыше 100 кг), Яна Костенко (до 52 кг), Марина Мохнаткина (до 68 кг).