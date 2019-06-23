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23.06.2019 22:45
Рубрика: Спорт

Неймар приносит удачу

Сборная Бразилии разгромила Перу - 5:0 и вышла в плей-офф Кубка Америки
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 134(7892)
В Бразилии продолжается Кубок Америки по футболу. Накануне свой очередной поединок провели хозяева турнира.
Бразильские футболисты без проблем прошли в следующую стадию Кубка Америки. Фото: REUTERS Бразильские футболисты без проблем прошли в следующую стадию Кубка Америки. Фото: REUTERS
Бразильские футболисты без проблем прошли в следующую стадию Кубка Америки. Фото: REUTERS

Пятикратные чемпионы мира в поединке группового этапа разгромили Перу - 5:0.

В составе "Селесао" забитыми мячами отметились Каземиро, Роберто Фирмино, Дани Алвес и Эвертон.

Благодаря этой победе Бразилия заняла первое место в группе "А" и обеспечила себе место в плей-офф, в свою очередь перуанцы стали только третьими.

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Подводя итоги поединка, капитан сборной Бразилии Дани Алвес заявил, что ему нравится, как команда прибавляет в каждой игре:

- Мы полностью растворились в атмосфере футбольного праздника и получаем удовольствие от игры. Надеюсь, что и в оставшихся матчах будем показывать хорошую результативность. Что касается того, кого бы мы хотели увидеть в качестве соперника в плей-офф, то скажу честно - нам все равно. Любой соперник, который достанется нам, будет заслуживать уважения. Самым важным для нас было квалифицироваться на первом месте в группе, это была наша первая цель, она достигнута.

Лидер сборной Бразилии - Неймар из-за травмы пропускает Кубок Америки, но активно поддерживает своих партнеров

Довольным выглядел и главный тренер сборной Бразилии Тите:

- Я горжусь своими парнями! Это была одна из наших лучших игр за последнее время. Отмечу и отличное состояние газона - на таком поле команда смогла раскрыться полностью. Мы разбирали прошлые игры и выяснилось, что у нас в среднем 600 передач за матч, но при этом хромала результативность. Теперь мы смогли повысить эффективность, и пять мячей в ворота Перу - лишнее тому доказательство. Мы должны продолжать в том же духе. Хотим побеждать и показывать хороший футбол.

Кроме того, Тите опроверг сообщение о том, что сборная использовала беспилотный летательный аппарат, чтобы шпионить за сборной Перу. С данным обвинением выступила перуанская газета Libero.

"Поверьте мне на слово, что ничего не было такого, честное слово. Если мне придется такое делать ради победы, то я просто возьму свою кепку и пойду домой", - сказал Тите на пресс-конференции.

Ну, разумеется, и игроки и тренерский штаб не могли не рассказать о поддержке, которую оказывает форвард "ПСЖ" Неймар. Не выступающий на Кубке Америки из-за травмы, лидер сборной Бразилии находится в тесном контакте с партнерами и перед матчем с Перу приехал на базу сборной и пожелал своим партнерам удачи.

Между тем западные СМИ продолжат обсуждать возможность ухода Неймара из "Пари Сен-Жермен". Защитник парижского клуба Маркиньос сообщил журналистам, что ситуация с бразильской звездой является очень деликатной темой:

- Я читаю публикации в прессе и мне кажется, что вы уже сами все знаете. Но тема вовсе не такая простая и очень деликатная. Думаю, что не стоит спешить с такими заголовками. Давайте просто подождем.

Напомним, 27-летний бразилец перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" в 2017 году за рекордную сумму в 222 миллиона евро.

В минувшем сезоне форвард провел за парижан 28 матчей во всех турнирах и забил 23 гола. Его контракт с французской командой рассчитан до лета 2022 года.

Фото: REUTERS / Luisa Gonzalez
Катар - Аргентина - онлайн-трансляция матча Кубка Америки

Ранее футболист сообщил руководству клуба, что хочет покинуть "ПСЖ" в летнее трансферное окно.

Возвращаясь к матчам Кубка Америки, отметим успех сборной Венесуэлы. Выступающая в одной группе с бразильцами, Венесуэла обыграла Боливию - 3:1 и также вышла в следующую стадию.

У венесуэльцев дублем отметился Дарвин Мачис, также гол на счету Хосефа Мартинеса. В составе Боливии гол забил Лионель Хустиньяно.

В этом матче случился рекорд. Полузащитник сборной Венесуэлы Дарвин Мачис открыл счет встречи уже на 75-й секунде, что сделало его автором самого быстрого гола турнира в XXI веке.

До Мачиса самым быстрым голом отличился полузащитник Коста-Рики Хоан Венегас, забивший мяч в ворота сборной Колумбии на 88-й секунде в 2016 году.

Между тем

"Лидс Юнайтед", выступающий во втором по силе дивизионе Англии, проявляет интерес к вратарю Джанлуиджи Буффону.

В данный момент итальянец является свободным агентом. Контракт 41-летнего голкипера с "ПСЖ" истек по окончании прошедшего сезона.

Ранее появлялась информация, что боссы парижан ведут переговоры о покупке "Лидса".

Напомним, Буффон уже получил предложение от "Порту", как сообщил агент футболиста, окончательное решение о продолжении карьеры бывшего игрока "Ювентуса" и сборной Италии будет объявлено через десять дней.

Спорт Футбол
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