Сборная России одержала первую командную победу на Европейских играх

Сборная России пробилась в полуфинал легкоатлетического турнира, который проходит на Европейских играх в необычном формате. Зрители на трибунах национального олимпийского стадиона "Динамо" наблюдали за "Динамичной новой легкой атлетикой" (Dynamic New Athletics - DNA).

Во время квалификационного раунда 24 команды-участницы были разделены на 4 группы. Россия выступала вместе с Францией, Италией, Словенией, Румынией и Эстонией в так называемой матчевой встрече. Соревнования проходили в девяти видах: беге 100 м (женщины и мужчины), беге 100 м с барьерами (женщин и мужчины), метании копья и прыжках в длину (женщины), прыжках в высоту (мужчины), смешанной эстафете 4x400 м и смешанной комбинированной эстафете преследования (800-600-400-200 м).

Принцип начисления очков в командный зачет был следующим: сильнейшие атлеты в каждом виде программы получали 12 очков, занявшие вторые места - 10 очков и так далее.

По 12 очков российской команде принесли Дмитрий Лопин (бег на 100 м), Елена Соколова (прыжки в длину) и Екатерина Старыгина (метание копья). Прыгун в высоту Илья Иванюк заработал 11 баллов, разделив первую строчку с румыном Михаем Донисаном.

Однако победитель каждого матча определялся именно в заключительном виде - гонке преследования. В ней команды стартовали по​ системе Гундерсона​ (задержка на старте на 0.333 секунды за каждое 1 очко разницы по итогам проведения 8 видов каждого матча).

Наши легкоатлеты с приличным отрывом лидировали после основной части, набрав 83 очка (у французов было 64 балла, у итальянцев - 54), и смогли сохранить свое преимущество. Благодаря этой победе мы напрямую прошли в полуфинал командного турнира. Там окажутся победители четырех групп. Еще две путевки в полуфинал получат две лучшие сборные, занявшие вторые места. Остальные 18 команд начнут выступление плей-офф со стадии четвертьфинала, дальше пройдут лучшие шесть.

За успехи в личных видах тоже будут вручать медали. Чемпионы определяться после сравнения результатов всех участников турнира в каждом отдельном виде программы.

Напомним, что впервые с 2015 года сборная России по легкой атлетике выступала в национальной форме и под российским флагом.

Алена Мамина, которая была финишером в заключительной эстафете, призналась, что все в нашей сборной находятся в приподнятом настроении.

- Для нас это очень важный старт. Впервые за три года мы выступаем все вместе, - сказала она журналистам. - Боремся не за себя, а за команду. Ощущения непередаваемые.