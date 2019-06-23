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Рубрика: В мире

Ракеты на взводе

США и Иран оказались на пороге военного конфликта
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 134(7892)
Конфликт Вашингтона и Тегерана продолжает обостряться конкретными эпизодами и вплотную подошел к опасной черте, за которой становится неизбежным военное столкновение. Президент США Дональд Трамп заявил, что лишь в последние минуты отменил военный удар по целям в Иране. А позже поправился: не отменил, а лишь "заморозил".

Очередным поводом для эскалации стал инцидент с американским разведывательным беспилотником RQ-4 Global Hawk, который иранские военные сбили 20 июня, утверждая, что тот нарушил воздушное пространство республики. В Белом доме заявили, что аппарат находился над нейтральными водами, а потому это была "неспровоцированная атака". По данным газеты The Wall Street Journal, советники главы Белого дома стали подговаривать его к нанесению точечных ударов по Ирану уже на следующий день, представив американскому лидеру конкретные планы и перечень целей на территории Исламской Республики. Трамп якобы был готов дать разрешение, но в последний момент в порыве гуманизма передумал. "Мы уже зарядили оружие и взвели курок для удара по трем целям, но я спросил, сколько людей погибнет, - рассказал он в своем "Твиттере". - Генералы ответили, что 150 человек". "За 10 минут до удара я остановил его, это было бы непропорциональным ответом на сбитый беспилотник", - с похвальной сдержанностью рассудил президент США.

США атаковали Иран, но пока только в киберпространстве

Правда, вскоре он поправился, заявив, что "не отменил удар", а лишь приказал не наносить его в тот конкретный день. Очевидный намек на то, что в будущем такой сценарий не исключен. Это вполне в стиле Трампа, который вообще не любит исключать применение силы против недругов.

Как считают многие эксперты, президент США своей кампанией по "максимальному давлению" на Иран для его принуждения к уступкам по ядерной программе ведет крайне опасную игру, рискуя спровоцировать военный конфликт, даже если это и не является его целью.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Трамп огласил последствия для Ирана при войне с США

Сам Трамп признал, что "не хочет войны с Ираном, которая принесла бы невиданные разрушения". Газета The New York Times утверждает, что одним из людей, убедивших его отказаться от удара, стал уважаемый им телеведущий Fox News Такер Карлсон. Тот назвал "безумием" попытки ястребов развязать войну с Тегераном. По его мнению, такой конфликт уничтожил бы шансы Трампа на переизбрание в 2020 году. Впрочем, глава Белого дома и сам не раз выступал против затратных военных кампаний США на Ближнем Востоке.

Против военного конфликта настроена значительная часть американской политической элиты. Президенты США не раз грешили "маленькими победоносными войнами" для повышения своего внутриполитического рейтинга, но война с Ираном едва ли будет маленькой, что, вероятно, понимают и в Белом доме. Представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что страна готова "противостоять любой агрессии".

Тем не менее США все же атаковали Иран, но пока только в киберпространстве. По данным агентства Associated Press, американские военные провели серию кибератак на компьютерную сеть Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), отвечающую за ракетные пуски, и якобы на некоторое время парализовали работу систем. Предлогом для атаки стало заявление министерства внутренней безопасности США о том, что иранские хакеры в последнее время агрессивно действуют в киберпространстве против американских государственных и частных структур. Кроме того, как рассказал Трамп, с понедельника США ужесточат санкции против Ирана, а недавно ввели новые рестрикции против нефтегазового сектора страны.

В мире США В мире Ближний Восток Иран
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