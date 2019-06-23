Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету

Как сообщает РИА Новости, свою точку зрения Елена Малышева объяснила в программе "Сегодня вечером", которая выходит на "Первом канале".
Она упомянула анализ 41 диеты, которые сравнивались по различным критериям. В итоге наиболее эффективной и полезной оказалась средиземноморская.
Елена Малышева подчеркнула, что в эту диету входит 1200 граммов зелени. "Ведро зелени", - образно выразилась она. Также средиземноморская диета подразумевает употребление бобовых, цельнозерновой крупы, рыбы, морепродуктов и оливкового масла. Возможно добавление в рацион и ограниченного количества красного мяса.
Соблюдение диеты, по мнению Елены Малышевой, может способствовать похудению больше, чем физическая активность.
"Люди иногда имеют такое ожирение, что они и двигаться толком не могут, поэтому на 80 процентов вес зависит от еды, на 20 - от физкультуры", - говорит она.
Елена Малышева даже сравнила труднопреодолимое излишнее пристрастие к еде с наркотической зависимостью.