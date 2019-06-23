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Рубрика: В мире

Трамп направил лидеру КНДР послание с интересным содержанием

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Лидер КНДР получил письмо от президента США Дональда Трампа. Ким Чен Ын, ознакомившись с содержанием послания, назвал его отличным.

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Политик также отметил необычайное мужество своего американского коллеги. О чем говорилось в письме, агентство Yonhap не сообщает. Ранее глава Белого дома получил письмо от Ким Чен Ына, назвал послание "очень хорошим и очень теплым".

На прошлой неделе стало известно, что президент США выступил против использования информаторов ЦРУ для слежки за северокорейским лидером. Трамп заявил, что этого не произойдет, пока он является главой государства.

В мире США В мире Восточная Азия Северная Корея Корейский кризис
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