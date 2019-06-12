Трамп выступил против слежки информаторов ЦРУ за Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп во вторник выступил против использования информаторов ЦРУ для слежки за северокорейским лидером Ким Чен Ыном, заявив, что этого не произойдет, пока он является главой государства. По оценке экспертов, этот шаг может лишить американскую разведку ценного инструмента.

Замечания Трампа перед журналистами на южной лужайке Белого дома представляли собой новую попытку президента примириться с северокорейским лидером, которая вызвала острую критику в Соединенных Штатах, отмечает Reuters.

Трамп выступил на следующий день после того, как газета Wall Street Journal сообщила о том, что убитый сводный брат главы КНДР, Ким Чен Нам, был информатором Центрального разведывательного управления США. Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии в 2017 году.

По оценке экспертов, Трамп в очередной раз вступил в противоречие с разведывательным сообществом США, пытаясь навязать ему свои установки. ЦРУ не отреагировало на заявления главы Белого дома в отличие от некоторых авторитетных аналитиков.

Так, Сьюзан Райс, которая была советником по национальной безопасности Барака Обамы, написала в Twitter: "Америка, это говорит вам все, что вам нужно знать о нашем так называемом "главнокомандующем". "Президент должен понимать, что для обеспечения безопасности нации ЦРУ должно иметь возможность выполнять свою работу по сбору и анализу разведданных, которые будут поддерживать весь спектр дипломатической, военной и экономической политики и инициатив", - сказал Юнг Пак, бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки, который специализировался по Восточной Азии, а теперь работает в мозговом центре Брукингского института.

Северная Корея считается в разведывательном сообществе США "жесткой мишенью" из-за сложности и даже почти невозможности вербовки в ней агентов. Как отметили некоторые аналитики, запрет на использование информаторов по КНДР лишит ЦРУ возможности ценного понимания его лидерства в предотвращении угроз региональной и американской безопасности.

Напомним, что Вашингтон стремится восстановить импульс в зашедших в тупик переговорах с Пхеньяном, направленных на то, чтобы заставить Северную Корею свернуть свою программу создания ядерного оружия. Трамп и Ким последний раз встречались в начале этого года в Ханое, но не смогли достичь соглашения о денуклеаризации.

Трамп получил теплое письмо

Трамп заявил, что он получил "теплое" письмо от Ким Чен Ына. "Я думаю, что произойдет что-то очень позитивное", - сказал он, не сообщая подробностей. Трамп, который регулярно обменивается посланиями с северокорейским лидером, назвал последнее письмо "очень приятным". Он еще раз сказал о том, что Северная Корея обладает "огромным потенциалом".

Трамп, выступая за день до годовщины их знакового Сингапурского саммита 2018 года, не исключил еще одной встречи с Кимом. Глава Белого дома должен отправиться в Японию и Южную Корею в конце этого месяца. Трамп сказал, что глава КНДР до сих пор сдерживала свои обещания не испытывать баллистические ракеты большой дальности или проводить подземные ядерные испытания. "Он сдержал свое слово передо мной. Это очень важно", - заключил Трамп.

Тем временем северокорейские государственные СМИ призвали Соединенные Штаты "отозвать свою враждебную политику" в отношении Пхеньяна, или, в противном случае соглашения, заключенные на их первом саммите в Сингапуре, могут стать "чистым листом бумаги".