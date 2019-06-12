Трамп выступил против слежки информаторов ЦРУ за Ким Чен Ыном

Новости

Жители Владивостока побывали на японском миноносце 06:45
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля 06:38
В День России в столице сохранится жара 05:06
Мексика отправила подразделения Нацгвардии на южную границу 04:43
В Якутске две девочки получили переломы на надувном аттракционе 04:37
ДТП с участием шести автомобилей произошло в Москве 04:12
Вулкан Ключевской "отсалютовал" в День России столбом пепла 04:01
Арестованному за взятку вице-мэру Якутска предъявлено обвинение 03:42
Лидер Rammstein подрался с фанатом и сломал ему челюсть 03:30
Пожар в ангаре с пластиковыми трубами произошел в Петербурге 02:47
Италия заявила о снижении потока беженцев в шесть раз 01:57
Оставленных в подмосковном хостеле малышей передали во временную семью 00:47
В Москве в пруду нашли останки женщины 00:20
Макрон высказался за активизацию диалога с Россией 00:10
Сборная Германии разгромила Эстонию со счетом 8:0 11.06.2019
Пользу кофеина против приступов редкой болезни помогла найти случайность 11.06.2019
РФ предложила КНР локализовать у себя производство телеком-оборудования 11.06.2019
Штат Алабама ввел химическую кастрацию для заключенных-педофилов 11.06.2019
На северо-восточном участке БКЛ завершено строительство правого тоннеля 11.06.2019
Названы звезды, которые споют на главном выпускном Москвы 11.06.2019
В тюрьме во Франции радикал захватил заложников 11.06.2019
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах 11.06.2019
Путин рассмотрит вопрос об увольнении двух генералов полиции 11.06.2019
В США начался прием заявок на турпоездки на МКС 11.06.2019
Число загадочно погибших туристов в Доминикане выросло до шести 11.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
12.06.2019 05:17
Рубрика: В мире

Трамп выступил против слежки информаторов ЦРУ за Ким Чен Ыном

Текст: Максим Макарычев
Президент США Дональд Трамп во вторник выступил против использования информаторов ЦРУ для слежки за северокорейским лидером Ким Чен Ыном, заявив, что этого не произойдет, пока он является главой государства. По оценке экспертов, этот шаг может лишить американскую разведку ценного инструмента.
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Замечания Трампа перед журналистами на южной лужайке Белого дома представляли собой новую попытку президента примириться с северокорейским лидером, которая вызвала острую критику в Соединенных Штатах, отмечает Reuters.

Трамп выступил на следующий день после того, как газета Wall Street Journal сообщила о том, что убитый сводный брат главы КНДР, Ким Чен Нам, был информатором Центрального разведывательного управления США. Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии в 2017 году.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
США и Китай сцепились за Южную Корею

По оценке экспертов, Трамп в очередной раз вступил в противоречие с разведывательным сообществом США, пытаясь навязать ему свои установки. ЦРУ не отреагировало на заявления главы Белого дома в отличие от некоторых авторитетных аналитиков.

Так, Сьюзан Райс, которая была советником по национальной безопасности Барака Обамы, написала в Twitter: "Америка, это говорит вам все, что вам нужно знать о нашем так называемом "главнокомандующем". "Президент должен понимать, что для обеспечения безопасности нации ЦРУ должно иметь возможность выполнять свою работу по сбору и анализу разведданных, которые будут поддерживать весь спектр дипломатической, военной и экономической политики и инициатив", - сказал Юнг Пак, бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки, который специализировался по Восточной Азии, а теперь работает в мозговом центре Брукингского института.

Северная Корея считается в разведывательном сообществе США "жесткой мишенью" из-за сложности и даже почти невозможности вербовки в ней агентов. Как отметили некоторые аналитики, запрет на использование информаторов по КНДР лишит ЦРУ возможности ценного понимания его лидерства в предотвращении угроз региональной и американской безопасности.

Фото: REUTERS
Южнокорейская газета сообщила о казни в КНДР переговорщиков с США

Напомним, что Вашингтон стремится восстановить импульс в зашедших в тупик переговорах с Пхеньяном, направленных на то, чтобы заставить Северную Корею свернуть свою программу создания ядерного оружия. Трамп и Ким последний раз встречались в начале этого года в Ханое, но не смогли достичь соглашения о денуклеаризации.

Трамп получил теплое письмо

Трамп заявил, что он получил "теплое" письмо от Ким Чен Ына. "Я думаю, что произойдет что-то очень позитивное", - сказал он, не сообщая подробностей. Трамп, который регулярно обменивается посланиями с северокорейским лидером, назвал последнее письмо "очень приятным". Он еще раз сказал о том, что Северная Корея обладает "огромным потенциалом".

Фото: AP
"Репрессированные и расстрелянные" чиновники КНДР появились на публике

Трамп, выступая за день до годовщины их знакового Сингапурского саммита 2018 года, не исключил еще одной встречи с Кимом. Глава Белого дома должен отправиться в Японию и Южную Корею в конце этого месяца. Трамп сказал, что глава КНДР до сих пор сдерживала свои обещания не испытывать баллистические ракеты большой дальности или проводить подземные ядерные испытания. "Он сдержал свое слово передо мной. Это очень важно", - заключил Трамп.

Тем временем северокорейские государственные СМИ призвали Соединенные Штаты "отозвать свою враждебную политику" в отношении Пхеньяна, или, в противном случае соглашения, заключенные на их первом саммите в Сингапуре, могут стать "чистым листом бумаги".

В мире США В мире Восточная Азия Северная Корея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков: Нет причин говорить об атаке на свободу слова в России
Силуанов объяснил причины роста доли золота в резервах России
Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления
Владимир Зеленский уволил 15 из 24 глав областей на Украине
Опубликованы итоги расследования скандала с дочерью Алсу