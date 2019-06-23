Трамп заявил, что не готов к поражению на выборах в 2020 году

Американский президент Дональд Трамп уверен в своей победе на предстоящих президентских выборах, намеченных на 3 ноября 2020 года. Об этом он заявил в интервью программе Meet the Press на телеканале NBC.

"Было бы намного проще, будь у меня возможность сказать: "О, да" (по поводу своей готовности к поражению, - прим. "РГ"). Но к поражению я, судя по всему, не готов. Я не люблю проигрывать. И не особо проигрывал на протяжение своей жизни", - сообщил республиканец.

Конечно же, собеседник Трампа не смог удержаться от вопросов про "вмешательство Москвы" и поинтересовался у президента США, будет ли он поднимать эту тему на готовящейся встрече с лидером РФ Владимиром Путиным на полях саммита "двадцатки" в Осаке.

"Вы собираетесь просить его не вмешиваться?" - на полном серьезе спросил ведущий Чак Тодд.

"Ну, если вы хотите, я могу и спросить", - пошутил в ответ Трамп.

Напомним, что на днях Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Орландо (штат Флорида), официально объявил о намерении баллотироваться на второй срок.