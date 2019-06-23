Туроператоры предупредили о возможных сложностях с получением виз в Европу

В разгар сезона отпусков могут возникнуть сложности с получением шенгенских виз. Чтобы поездка не сорвалась, подавать документы сильно заранее стоит в представительства Финляндии, Венгрии и Чехии.

Ожидание визы в Чехию сейчас может затянуться до 15 рабочих дней, примерно столько же (2,5 недели) занимает оформление визы в Финляндию, 10-12 рабочих дней - в Австрию, рассказывают в Ассоциации туроператоров России. Тем, кто едет на пляж, например в Италию или Грецию, также стоит позаботиться об оформлении поездки как минимум за две недели.

Не стоит забывать про сдачу биометрических данных. Даже если документы на визу подает туроператор, для дактилоскопии в визовый центр придется явиться лично. Вообще-то по правилам сдавать отпечатки пальцев необходимо только тем, кто получает шенгенскую визу в первый раз или сдавал биометрию более пяти лет назад, однако на практике биометрию могут заставить сдавать повторно и до истечения пятилетнего срока. Именно эта проблема является самой распространенной из тех, с которыми сталкиваются туристы. По данным туроператоров, в Москве на повторную сдачу отпечатков пальцев вызывают визовые центры Португалии, Венгрии, Испании, Франции и - чаще всего - Нидерландов. В итоге оптимальный срок бронирования тура в Европу с оформлением визы в высокий сезон - не менее месяца до даты вылета.

Лучшими по скорости выдачи виз туроператоры считают визовые центры Испании и Франции. Правда, из-за большого количества заявителей в испанское представительство надо записываться на подачу документов за 1,5-2 недели. Удовлетворительной признают туроператоры работу визовых центров Германии, Португалии, Венгрии и Мальты, но все зависит от спроса.