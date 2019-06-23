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Рубрика: В мире

Украинский полковник до смерти избил подчиненную

Текст: Марина Алешина

В самопровозглашенной Донецкой народной республике рассказали об очередном вопиющем происшествии в рядах ВСУ Украины, а точнее - в штабе командования. Там оперативный дежурный до смерти избил военнослужащую.

Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС
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Об этом инциденте, который замалчивается украинским командованием, журналистам сообщил глава пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Известно, что подозреваемый в фактическом убийстве женщины, умершей от не совместимых с жизнью травм, состоит в звании полковника.

В ДНР ранее отмечали и другие случаи разложения и неуставных отношений в рядах вооруженных сил Украины. По факту последнего ЧП возбуждено уголовное дело, однако оно не предается огласке.

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