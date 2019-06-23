Уругвай продаст орла с нацистского линкора

Уругвайский суд обязал правительство страны продать на свободном рынке бронзового орла со свастикой, демонтированного с немецкого линкора "Граф фон Шпее", сообщает немецкий еженедельник Der Spiegel.

Этот корабль в декабре 1939 года был атакован у здешних берегов британскими военными судами. Непоправимые повреждения вынудили капитана Ханса Лангсдорффа отдать приказ о затоплении корабля, чтобы, как он рассудил, современное военно-морское оборудование, которым был оснащен линкор, не попало в руки противника.

Перед затоплением экипаж выгрузился в Аргентине. Многие моряки так там и остались на оставшуюся жизнь, а капитан Лангсдорфф умер.

В 2006 году уругвайцы, по инициативе предпринимателя Альфредо Этченгарая, извлекли из глубин трехметрового имперского орла весом в 350 килограммов. И вот только теперь принято решение его продать. Этченгарай, кстати, приветствовал это решение, по которому часть денег, вырученных от сделки, должна быть выплачена тем, кто финансировал подъем орла. Остальные средства правительству предлагается направить на инвестиции в систему образования или в совершенствование военно-морских сил Уругвая. Между тем уругвайский кабинет вправе подать апелляцию на вердикт суда.

В свою очередь, правительство Германии считает, что проданный нацистский символ может быть использован для возвеличивания нацистской идеологии. Берлин давно уже выступает за, чтобы выставить эту бронзовую скульптуру в одном из музеев.