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Рубрика: Экономика

Запасной парашют

Работникам гарантируют выплаты при увольнении
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 134(7892)
Работникам, которых увольняют из-за ликвидации предприятия, будет гарантировано сохранение средней зарплаты на время поиска новой работы. Два законопроекта об этом разработаны Минтрудом и внесены правительством в Госдуму.

Ранее Конституционный суд указал, что в законодательстве отсутствует механизм, обеспечивающий такие выплаты. Это упущение исправляют поправки в Трудовой кодекс.

"Объем гарантий при этом не увеличен - это выплата одного среднего заработка в виде выходного пособия, а также сохранение среднего заработка, если работник не трудоустроился в течение второго и третьего месяцев после увольнения, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - в течение второго-шестого месяцев", - пояснил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Предполагается, что все выплаты работникам должны быть сделаны до того, как предприятие ликвидируется. Кроме того, вводится 15-дневный срок обращения работника за получением среднего месячного заработка, если он не смог найти походящую работу.

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Второй законопроект предусматривает, что в заявлении в регистрирующий орган для регистрации ликвидации юрлица ликвидатор, ликвидационная комиссия или собственник подтверждает, что все положенные в таких случаях выплаты произведены. Внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юрлица производится не ранее истечения срока обращения к работодателю работников, уволенных в связи с ликвидацией, за получением среднемесячного заработка на период их трудоустройства. При этом предусмотрена возможность внесения записи о ликвидации в реестр до истечения данного срока при условии досрочного предоставления выплат работникам за весь период сохранения среднего заработка.

"По нашему мнению, законопроекты обеспечат получение работниками, уволенными в связи с ликвидацией организации, причитающихся выплат в полном объеме до ее ликвидации", - подчеркнул Топилин.

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