В Евросоюзе не определились с новым главой Еврокомиссии

Саммит глав государств и правительств Евросоюза так и не принес ответа на главный вопрос - кто заменит Жан-Клода Юнкера на посту председателя Еврокомиссии.

Как заявил по итогам встречи председатель ЕС Дональд Туск, после длительного обсуждения кандидатур стало понятно, что ни один из претендентов пока не имеет очевидного большинства. Стороны вернутся к обсуждению этой темы уже 30 июня на внеочередном саммите.

Сам же Юнкер, пребывавший в ходе переговоров, судя по оценкам прессы, в весьма приподнятом настроении, не скрывал эмоций.

"Я с удовлетворением, радостью и, да, удовольствием отмечаю, что, похоже, меня не так-то легко заменить. Мне радостно наблюдать это, но выбор все-таки должен быть сделан", - пошутил он на полях саммита. Напомним, что Юнкер должен сложить свои полномочия в октябре, а лидеры ЕС должны определиться с его заменой не позднее конца июня, до открытия иннаугурационной сессии Европарламента в Страсбурге, намеченной на 2 июля.

Перед началом саммита стало очевидно, что быстро выбрать нового главу комиссии не удастся.

Ряд экспертов отдавали этот пост немцу Манфреду Веберу, несмотря на то что возглавляемая им Европейская народная партия потеряла большинство в Европарламенте по итогам последних выборов. Вебер, которого поддержал Юнкер, также является заместителем главы немецкой партии Христианско-социальный союз, и на его кандидатуре настаивала канцлер Германии Ангела Меркель. Однако французский лидер Эмманюэль Макрон выступил против Вебера в пользу Маргрет Вестагер, датского политика, представителя либерального альянса ALDE, в который, кстати, входит партия французского лидера "Вперед, Республика!". Меркель, в свою очередь, после саммита всячески подчеркивала, что Евросоюзу не нужен внутренний кризис "на пустом месте".

Теперь Меркель и Макрону, по всей видимости, предстоит провести отдельный дополнительный раунд торгов вокруг одной из главных должностей в Евросоюзе. Судя по ряду сообщений СМИ, такого рода переговоры уже ведутся, и нельзя исключать, что Германия согласится "отодвинуть" своего кандидата в обмен на должность главы Европейского Центробанка.