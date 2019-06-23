В Евросоюзе не определились с новым главой Еврокомиссии

Новости

В Госдуме прокомментировали заявление Киева о "новой волне давления" 21:07
В Удмуртии задержали подозреваемого в осквернении 40 могил 20:05
Российские самбисты Багдасарян и Рябова победили на Европейских играх 20:02
Автомобиль сбил шестерых велосипедистов в Греции 19:59
Российские акробаты завоевали "золото" Европейских игр 19:54
В Праге проходит крупнейшая за 30 лет акция протеста 19:27
Уругвай продаст орла с нацистского линкора 19:20
Трейлер: Оззи Осборн и Джастин Тимберлейк в продолжении "Троллей" 18:43
Трамп заявил, что не готов к поражению на выборах в 2020 году 18:39
"Бесславных ублюдков" Тарантино вновь покажут в Москве 18:30
Путин рассказал о роли Петербурга в инновационном развитии 18:26
Появились фото выписавшегося из реабилитационного центра "Джона Сноу" 18:21
Трампа "не волнует" мнение ЕС по поводу сделки с Ираном 18:14
Минск: Большой фортепианный марафон прошел с полным аншлагом 18:09
Обвиненного в педофилии Брайана Сингера уволили из "Рыжей Сони" 18:07
В петербургских "Алых парусах" примут участие 1,5 млн человек 17:49
Создатель "Чернобыля" прокомментировал предположения о втором сезоне 17:45
В Ростове потушили пожар на Центральном рынке 17:37
Военные летчики ЗВО устроили "врагу" ночные вертолетные засады 17:27
В Новороссийске представят новейший патрульный корабль ЧФ 17:05
Роджер Федерер в 10-й раз стал победителем теннисного турнира в Галле 17:00
Едем на дачу в комфорте: лучшие подержанные универсалы за 500 000 рублей 17:00
"Локомотив" продлил контракты с 4 футболистами, включая Ротенберга 16:35
Песков: Губернаторы просят передать им вопросы с "Прямой линии" 16:14
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа 16:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
23.06.2019 20:43
Рубрика: В мире

Что немцу хорошо

В Евросоюзе не определились с новым главой Еврокомиссии
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 134(7892)
Саммит глав государств и правительств Евросоюза так и не принес ответа на главный вопрос - кто заменит Жан-Клода Юнкера на посту председателя Еврокомиссии.

Как заявил по итогам встречи председатель ЕС Дональд Туск, после длительного обсуждения кандидатур стало понятно, что ни один из претендентов пока не имеет очевидного большинства. Стороны вернутся к обсуждению этой темы уже 30 июня на внеочередном саммите.

Сам же Юнкер, пребывавший в ходе переговоров, судя по оценкам прессы, в весьма приподнятом настроении, не скрывал эмоций.

"Я с удовлетворением, радостью и, да, удовольствием отмечаю, что, похоже, меня не так-то легко заменить. Мне радостно наблюдать это, но выбор все-таки должен быть сделан", - пошутил он на полях саммита. Напомним, что Юнкер должен сложить свои полномочия в октябре, а лидеры ЕС должны определиться с его заменой не позднее конца июня, до открытия иннаугурационной сессии Европарламента в Страсбурге, намеченной на 2 июля.

Фото: Куксин Сергей/РГ
В Госдуме ответили на обвинения России в неуважении к Евросоюзу

Перед началом саммита стало очевидно, что быстро выбрать нового главу комиссии не удастся.

Ряд экспертов отдавали этот пост немцу Манфреду Веберу, несмотря на то что возглавляемая им Европейская народная партия потеряла большинство в Европарламенте по итогам последних выборов. Вебер, которого поддержал Юнкер, также является заместителем главы немецкой партии Христианско-социальный союз, и на его кандидатуре настаивала канцлер Германии Ангела Меркель. Однако французский лидер Эмманюэль Макрон выступил против Вебера в пользу Маргрет Вестагер, датского политика, представителя либерального альянса ALDE, в который, кстати, входит партия французского лидера "Вперед, Республика!". Меркель, в свою очередь, после саммита всячески подчеркивала, что Евросоюзу не нужен внутренний кризис "на пустом месте".

Теперь Меркель и Макрону, по всей видимости, предстоит провести отдельный дополнительный раунд торгов вокруг одной из главных должностей в Евросоюзе. Судя по ряду сообщений СМИ, такого рода переговоры уже ведутся, и нельзя исключать, что Германия согласится "отодвинуть" своего кандидата в обмен на должность главы Европейского Центробанка.

В мире Европа Международные организации Европейский союз Международные организации Европейский союз Европейская комиссия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, от чего зависит поддержка людей
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа
На Украине признали дефицит газа
Песков: Губернаторы просят передать им вопросы с "Прямой линии"
Трампа "не волнует" мнение ЕС по поводу сделки с Ираном