События в Тбилиси продемонстрировали как минимум две отличительные черты грузинского государства. Первую - катастрофическую слабость нынешней власти. Инициатором проведения Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси была грузинская сторона, и именно она несла безусловную ответственность за все детали мероприятия - от протокола до безопасности участников встречи в стенах парламента. Позволив политическим радикалам напасть на возглавлявшего Ассамблею депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, организаторы расписались в том, что грузинские власти не в состоянии отвечать по своим обязательствам.

Но даже после того, как стало понятным, что дальнейшее проведение Ассамблеи православия в Тбилиси невозможно из-за вспышки экстремизма, вместо искренних извинений со стороны главы государства мы услышали совсем иное. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом и оккупантом, упомянув наличие некой "пятой колонны" в стране. При этом Зурабишвили обвинила Москву в том, что это она якобы спровоцировала внутреннее противостояние в республике. Не менее показательна реакция другого представителя грузинских элит, председателя правящей партии миллиардера Бидзины Иванишвили. Вместе с премьером и спикером парламента он извинился перед экстремистами за то, что "представитель страны-оккупанта пусть на короткое время, но занял кресло председателя парламента Грузии". Но оппозицию, которая вывела людей на улицы, эти извинения не остановили.

Вместо искренних извинений главы Грузии за действия политических экстремистов мы услышали совсем иное

В ходе штурма парламента пострадали более 200 человек, а спикер законодательного органа под давлением народных масс покинул свой пост. Здание парламента грузинским силовикам в итоге отстоять удалось. Но теперь оппозиция требует новой крови - отставки министра внутренних дел за то, что тот пустил в страну российского депутата, и пересмотра мажоритарно-пропорциональной системы выборов в Грузии. Ни один представитель власти Грузии так и не рискнул извиниться перед участниками Межпарламентской ассамблеи православия за действия экстремистов. Напротив, та же Зурабишвили сообщила, что в принципе исключает "православный союз" Москвы и Тбилиси.

Вторая отличительная черта нынешнего грузинского государства - близорукость и приспособленчество его руководства, которое, видимо, искренне считало, что инцидент с депутатом Госдумы сойдет им с рук. На этом фоне верхом абсурда выглядят заявления президента Зурабишвили о том, что "российские туристы должны иметь возможность приезжать к Грузию, потому что они обожают страну".

Но российские туристы ничего не должны г-же Зурабишвили, тем более они в принципе не должны приезжать в государство, которое отказывается установить с Россией дипломатические отношения и чей лидер называет Россию врагом. А Москва действительно не должна допускать ситуации, при которой наши соотечественники отправляются в страну, где их права и жизнь в случае возникновения кризиса, подобного тому, что мы наблюдаем в Тбилиси, некому защитить.

Когда госдепартамент США не рекомендует американским гражданам посещать Иран или Северную Корею, он тем самым признает невозможность Вашингтона обеспечить их безопасность. А в случае поездок в КНДР нарушителям может грозить на родине судебное разбирательство. В США не встретишь товаров из Ирана или иных государств, которые прервали с Америкой дипотношения и называют ее врагом. Торгующие с такими странами бизнесмены рискуют заплатить высокие штрафы и даже оказаться за решеткой.

Политическим радикалам удалось "подключить" к антироссийской истерии г-жу Зурабишвили и других грузинских чиновников, сделать их, пусть на один вечер, своими единомышленниками

Когда несколько лет назад Грузия, благодаря усилиям ее здравомыслящих политиков, предоставила въезжающим на ее территорию россиянам гарантии безопасности, в Москве поверили в желание своего соседа отказаться от агрессивной риторики в адрес нашей страны, несмотря на формально не урегулированные дипломатические отношения. Такие же жесты доброй воли со стороны Москвы были сделаны в отношении грузинских товаров, скажем прямо, не первой необходимости, которые были допущены на российский рынок. Но действия и заявления нынешнего грузинского руководства перечеркивают ранее предпринятые усилия по нормализации отношений. В Ассоциации туроператоров Грузии уже констатировали: в отстутствие россиян местным фирмам придется перестраиваться на страны СНГ и Восточной Европы. В прошлом году администрация туризма Грузии насчитала 1,7 миллиона жителей РФ, посетивших страну, в этом году - таковых было уже 500 тысяч. Но назвав россиян оккупантами и агрессорами для того, чтобы успокоить взбунтовавшихся радикалов, грузинские власти показали, что на самом деле они думают о нас с вами.

Сторонники Саакашвили могут праздновать победу - их провокация удалась. Но самое главное - им удалось "подключить" к антироссийской истерии г-жу Зурабишвили и других грузинских высокопоставленных чиновников, сделать их, пусть на один вечер, своими единомышленниками. Когда русофобскую истерию публично подогревают с самого верха, низы начинают действовать. В ряде ресторанов Грузии демонстративно подняли цены для гостей из РФ, представители трех грузинских команд надели футболки с антироссийскими надписями. Конечно, найдутся те, кто будет утверждать, что эти случаи не показательны и носят единичный характер, а в целом грузинское общество радо россиянам. Но если это так, то почему пресловутое грузинское общество не надавило на политиков, чтобы те восстановили дипотношения с Москвой? До сих пор Грузия успешно использовала в своих финансовых интересах желание России сохранить гуманитарно-экономические связи с Тбилиси. Однако как показал нынешний кризис, игра велась в "одни ворота" и агрессивная русофобия все это время по-прежнему оставалась скрытой движущей силой грузинской политики.

"Если что-то и должны туристы из России, так это чувствовать не то что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей и обходить стороной, как рекомендовало Министерство туризма Грузии, большие скопления людей в Тбилиси", - написала в "Твиттере" представитель МИД России Мария Захарова.

После нападения в Грузии на съемочную группу телеканала "Россия 24" российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Тбилиси обеспечить "безусловную безопасность для российских журналистов и граждан Российской Федерации в целом". Впрочем, на способность грузинской полиции обуздать экстремистов надежды мало - когда руководство республики неоднократно в последние дни называло нашу страну "оккупантом", у правоохранительных органов вряд ли появится желание задерживать тех, кто угрожает россиянам расправой. Все это мы наблюдали на Украине, где штурмовавшие российские диппредставительства и офисы российских компаний националисты никогда не были привлечены к ответственности.

Президент Грузии, которая не нашла мужества извиниться за действия радикалов, напавших на участников Межпарламентской ассамблеи православия, и назвала Россию врагом, вряд ли может рассчитывать на сохранение прежних доброжелательных отношений между Москвой и Тбилиси. Подставлять щеку для новой пощечины Россия уж точно не намерена…

Официально

Владимир Путин в пятницу подписал указ о мерах по обеспечению национальной безопасности России. В нем содержатся поручения правительству и ведомствам по поводу реагирования на ситуацию в Грузии, где в эти дни начались уличные беспорядки и митинги. Документ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий" размещен на сайте Кремля.

В указе говорится, что с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. "С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", - сообщается в документе. Кроме того, Путин рекомендовал туроператорам на время запрета перелетов в Грузию не продавать путевки. Глава государства также поручил правительству обеспечить возвращение в РФ россиян, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

Отдельным пунктом в указе Путин поручил МИД России обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности россиян. Как отмечается на сайте Кремля, документ принят "в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".

Раздувание антироссийской истерии может обернуться реальными проблемами для экономики Грузии, предупредил Дмитрий Медведев, комментируя последние события в Тбилиси и высказывания на этом фоне ряда грузинских политиков.

Глава правительства охарактеризовал как непрофессиональные заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая на своей странице в Facebook назвала Россию оккупантом и врагом. "Мне кажется, эти заявления крайне непрофессиональны. Может быть, она просто еще не вошла, что называется, в курс дела или сознательно искажает ситуацию", - сказал он.

В Грузии происходят политические события, которые связаны с внутриполитической борьбой между радикальной оппозицией и теми силами, которые сейчас находятся у власти, подчеркнул Медведев. "Попытки свалить это все на Россию выглядят просто как передергивание реальной ситуации", - добавил премьер. Это было использовано, чтобы столкнуть две политические силы, оказать давление на парламент, а по возможности взорвать нынешнюю политическую систему страны.

- Все это сопровождается комментариями таких политических клоунов, как Саакашвили, которые сразу же включились в этот процесс, - отметил глава российского правительства.

Дмитрий Медведев выразил надежду, что грузинский народ во всем разберется. При этом премьер предупредил, что раздувание антироссийской риторики может привести к тому, что россияне, которые сейчас в большом количестве посещают Грузию, перестанут ездить в эту страну. "И тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии", - заявил он.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение президента России о приостановке пассажирского авиасообщения с Грузией. Он, в частности, заявил, что экстремисты своими действиями бьют по благосостоянию граждан и бизнеса Грузии.

- Решение, принятое президентом, ставит задачу защитить российских граждан от насильственных действий на территории Грузии, - заявил журналистам глава нижней палаты. Володин отметил, что экстремистские силы Грузии пытаются захватить власть, используя русофобскую риторику и опираясь на радикалов.

- Такие действия неприемлемы и наносят ущерб отношениям наших народов, - подчеркнул он. Однако те, кто участвует в провокациях, наносят вред не только отношениям наших народов, добавил спикер Госдумы.

- В первую очередь этими действиями они бьют по благосостоянию своих граждан и бизнеса, - пояснил он. Володин напомнил, что в прошлом году Грузию посетили 2 миллиона российских туристов. Это при том, что ее население составляет 3 миллиона 700 тысяч человек. Такой турпоток принес за указанный период более 3,5 миллиарда долларов, что составляет примерно 10% ВВП Грузии.

Компетентно

В Ростуризме разъяснили правила возврата денег за поездки в Грузию

Туристы, купившие туры в Грузию, вправе требовать возврата денег, пояснили в Ростуризме. Если турист решит расторгнуть договор до начала путешествия, туроператор вернет полную стоимость тура, если же путешествие уже началось, то пропорциональную часть денег.

"При аннулировании туров туроператоры также предлагают рассмотреть другое направление, российское или зарубежное, например Грецию", - пояснил "РГ" советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. "Сейчас все вопросы решены. С 21 июня прекращено формирование турпродукта в Грузию. Все туры подлежат стопроцентному возврату", - добавил он.

Возвращать деньги российские туроператоры будут фактически за счет собственных ресурсов, говорят участники рынка. Взаимоотношения между ними и отелями в Грузии регулируются международными контрактами. Сыграет роль позиция грузинской стороны. В случае отказа вернуть деньги за несостоявшиеся путешествия деловая репутация принимающих отелей будет существенно подпорчена.

Сейчас в Грузии, по информации Ростуризма, находятся 1,5 тысячи организованных туристов из России, которые вернутся до 8 июля. Еще 3,5 тысячи человек оплатили туры после 8 июля. Однако в Грузии в несколько раз больше самостоятельных туристов. В год эту страну посещают примерно 1,3 миллиона россиян.

Сдать купленные авиабилеты в Грузию российские путешественники смогут в авиакомпаниях. Если вылет назначен до 8 июля, деньги вернут в соответствии с тарифом такого билета, а если после указанной даты, то в полном объеме. Представители авиакомпаний заявляют, что россияне уже начали массово сдавать билеты.

Для возврата денег за брони в гостиницах и заказанные экскурсии туристы должны обращаться по месту приобретения этих услуг, то есть здесь все в основном зависит от позиции грузинского бизнеса. Впрочем, по отзывам специалистов, россияне чаще всего оплачивают отели на месте.

Помимо туристов ситуация в Грузии затронет также и тех россиян, которые купили здесь недвижимость. Наши сограждане активно вкладывали деньги в строящиеся дома, чтобы затем продать или сдавать готовые квартиры, рассказала "РГ" вице-президент Российской гильдии риелторов Татьяна Деменок. "Доходность была на порядок выше, чем в России, по оценкам специалистов, 40-50 процентов годовых. Последние три-четыре года рынок новостроек в Грузии рос примерно на 30 процентов ежегодно", - говорит эксперт.

Нестабильность, конечно, скажется на рынке, если ситуация не будет разрешена. Цены скорректируются, такой маржи, как была раньше, уже не будет, добавляет она.

Может пострадать также грузинский экспорт в Россию. Ввозят к нам из Грузии в основном алкоголь, лом черных металлов, а также овощи и фрукты, орехи, пояснила "РГ" старший научный сотрудник лаборатории макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Галина Баландина. "Но эти поставки гораздо важнее для Грузии, а для экономики России не имеют большого значения", - отметила она.

Подготовил Евгений Гайва.