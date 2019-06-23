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Рубрика: Власть

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

Текст: Айсель Герейханова

Все встречи Владимира Путина на саммите G20 будут посвящены теме мира. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия1". Так он ответил на вопрос, рассчитывает ли Путин вернуться из Осаки "с миром".

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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"У меня нет сомнений, по крайней мере, этому и будут посвящены все контакты президента, которые сейчас еще верстаются и планируются", - сказал представитель Кремля.

Кроме того, говоря о возможности встречи лидера России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа Дмитрий Песков призвал дождаться "двадцатки".

Саммит G20 пройдет в Японии, в Осаке с 28 по 29 июня. Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон уже заявил, что Дональд Трамп ждет встречи с Владимиром Путиным на полях саммита.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Россия и США
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