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Рубрика: В мире

В Праге проходит крупнейшая за 30 лет акция протеста

Текст: Екатерина Забродина

В столице Чехии в воскресенье проходит очередная антиправительственная демонстрация - ее называют самой массовой за последние чуть ли не тридцать лет. Мишенью критики стал премьер-министр, один из богатейших людей страны, Андрей Бабиш, которому еще до выдвижения на пост главы правительства были предъявлены обвинения в использовании должностного положения ради личного обогащения через субсидии Евросоюза. В результате еще в 2017 году ему пришлось оставить портфель министра финансов.

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
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Как передает ТАСС, организаторами нынешней волны протестов, которые начались с конца апреля, выступают активисты организации "Миллион моментов за демократию".

Сводок полиции пока не поступало, однако организаторы утверждают, что в парке "Летна" на холме над Влтавой собрались уже не менее 250 тысяч человек. Многих демонстрантов централизованно привезли на автобусах из других чешских городов.

Бабиш называет акцию происками оппонентов, подтверждая, что не намерен уходить в отставку. Президент Чехии Милош Земан также не выразил поддержки митингующим.

В мире Европа Чехия
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