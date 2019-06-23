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23.06.2019 19:27
Рубрика: Экономика

ВЭБ вступился за свою "дочку"

Госкорпорация подала иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 134(7892)
ВЭБ РФ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж с требованием возместить потери своей украинской "дочки" - Проминвестбанка. Иск исходит из нарушения Украиной соглашения с Россией о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года.

ВЭБ приобрел украинский Проминвестбанк в 2008 году, неоднократно проводил его докапитализацию. С 2015 года у банка начались большие проблемы из-за политического и экономического кризиса. В марте 2017 года Киев ввел санкции против "дочек" ВЭБа, ВТБ и Сбербанка, запретив им вывод капитала, межбанковских депозитов и кредитов, а в сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева арестовал их акции во исполнение решения Гаагского арбитража, постановившего взыскать с России 140 млн долларов за утраченные украинскими компаниями в Крыму активы. Позже это решение подтвердил Верховный суд Украины.

Попытки ВЭБа продать Проминвестбанк фактически заблокировал Нацбанк Украины, хотя он был одним из инициаторов кампании по выдавливанию российского капитала из украинской банковской системы. Активы Проминвестбанка на конец марта 2019 года составляли, по отчетности ВЭБа, 10,5 млрд рублей.

Основные претензии к Украине будут касаться санкций против банков с российским капиталом и ареста их акций

"За последние несколько лет украинские власти нарушили все гарантии, которые сами же предоставили в инвестиционном соглашении, - говорится в заявлении старшего вице-президента Правового блока ВЭБ РФ Игоря Краснова. - Сегодня пришло время призвать их к ответу. Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию, и ВЭБ взыщет с Украины все причиненные банку убытки".

Фото: istock
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Помимо ограничений на движение капитала, фактического поощрения заемщиков-юрлиц к неисполнению обязательств и репутационного ущерба, основные претензии к Украине будут касаться ареста активов, предполагает партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. "Несмотря на политизированность конфликта, у ВЭБа есть достаточно высокие шансы на защиту своих интересов, - считает он. - Несмотря на наличие решения в пользу Украины арбитража Гааги, арестованные активы ВЭБа и других российских банков фактически не являются активами, принадлежащими ответчику, то есть РФ, они принадлежат коммерческим организациям, а следовательно их арест несет в себе признаки грубого нарушения соглашения о взаимной защите инвестиций, положения которого до сих пор позволяли и Украине, и украинскому бизнесу достаточно активно и успешно защищать свои интересы в международных судах".

В соответствии с регламентом Торговой палаты Стокгольма, решение по делу должно быть вынесено в срок не позднее 6 месяцев со дня его передачи, но на практике сроки зачастую сдвигаются по просьбе самих арбитров для предоставления сторонами дополнительных аргументов.

Экономика Финансы Банки Отношения России и Украины
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