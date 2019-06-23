Владимир Путин рассказал о планах России на Курилы, особенностях региональной политики, а также сделал заявления о перспективах отношений РФ с Великобританией и США.

Сразу после "Прямой линии" Владимир Путин дал интервью телеканалам НТВ и "Россия 1". Вопросы касались как международной повестки, так и внутрироссийской.

В канун предстоящего саммита "большой двадцатки" ведущий программы "Вести в субботу" ("Россия 1") Сергей Брилев спросил российского лидера, что вообще в ближайшее время ждать Южным Курилам.

"У нас существуют большие программы развития Дальнего Востока, включая Южные Курилы. Все они будут реализовываться. Мы будем развивать там инфраструктуру. Аэропорт открылся недавно, как мы знаем", - ответил Владимир Путин. Брилев уточнил, не придется ли спускать российский флаг над Курилами.

"Ну, нет. Таких планов у нас нет", - ответил президент.

Напомним, что ранее российский лидер, отвечая на вопросы журналистов после "Прямой линии", заявил, что ждет от встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ продолжения диалога, в том числе по мирному договору.

Вопросы касались как международной повестки, так и внутрироссийской

Тема развития российский регионов была также затронута в вопросе Путину о том, чего в общении с гражданским обществом нельзя забывать новым губернаторам, особенно тем, кто возглавляет отдаленные регионы? По словам президента, важно все время быть с людьми в контакте, "быть ближе к людям".

"У нас губернии есть очень большие и по территории, и по количеству людей, но все-таки надо получать обратную реакцию на то, на что мы работаем, на результаты нашей работы", - пояснил президент.

Уже в интервью программе "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой (НТВ) Владимир Путин подчеркнул, что ждет от властей регионов решения проблем, озвученных им в ходе "Прямой линии".

"Я говорил, допустим, о проблемах с лекарственным обеспечением. Только в семи регионах по полному списку закупается. Все остальные должны услышать и заняться этим вопросом. Говорил о том, что в некоторых регионах недопустимо снизилась сеть первичного звена здравоохранения. Надо отреагировать на это, надо ехать туда, на место, и смотреть, что там происходит. Только так можно решать проблемы, перед которыми стоит страна", - пояснил глава государства. Один из важнейших факторов результативности работы власти - доверие населения, подчеркнул Путин. "От того, есть ли доверие к власти или нет его, зависит конечный успех. Так как от того, есть ли доверие к власти или его нет, возникает или отсутствует поддержка со стороны людей, а если поддержки нет, то и результата не будет", - сказал он.

В рамках интервью телеканалам российский президент также ответил на вопросы, касающиеся международной политики. В частности, в канун саммита G20, на полях которого в Осаке может состояться встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом, российский лидер пояснил, какими он видит перспективы отношений между Москвой и Вашингтоном.

Говоря о президенте США Дональде Трампе, Путин отметил, что при принятии решений ему мешает сложившаяся в Штатах система.

"Мы видим, что система так устроена, что многие вещи, которые он (Трамп. - Прим. "РГ") хотел бы сделать, сделать не представляется возможным. Хотя, конечно, многое зависит от политической воли", - сказал российский лидер в интервью телеканалу НТВ.

Путин подчеркнул, что дальнейшее развитие отношений с США зависит от них самих. По словам президента, у России и США разное представление о том, как решаются те или иные вопросы. Но без диалога найти консенсус невозможно, уверен Путин.

"Пускай они сами там решают, нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен диалог - пожалуйста, мы готовы. Не нужен - мы подождем, пока они созреют", - пояснил российский лидер.

В рамках интервью телеканалу "Россия 1" Владимиру Путину задали вопрос и о предстоящих выборах премьер-министра Великобритании: поддерживает ли кого-то российский президент в этой гонке. "Кого партия выберет, тот и будет премьер-министр. Будем работать с любым человеком", - ответил Путин. При этом он обратил внимание на странные особенности избирательной системы в Британии. По его словам, с одной стороны, России "все время как бы пальцем тычут по поводу демократических процессов в России, избирательного права и так далее", с другой - британского премьер-министра выбирают с помощью "партийной тусовки".

"Королева, как мы знаем, вопросов никаких не решает и является главой государства формально, а все властные полномочия - у премьер-министра. Один уходит в отставку. Это госпожа Тереза Мэй. Как приходит на смену другой? С помощью всеобщих выборов, что ли? Нет. С помощью партийной тусовки. Это, честно говоря, для меня странно", - констатировал Путин, при этом он подчеркнул, что Россия будет к этому относиться с уважением и "работать со всеми, кто захочет работать с нами".

Президент добавил, что английский бизнес хочет работать и расширять свое присутствие на российском рынке. "Надеюсь, что и политическое руководство страны, понимая это, будет соответствующим образом реагировать", - сказал он.

Напомним, в мае британский премьер Тереза Мэй объявила о своем уходе с поста лидера консервативной партии из-за сложностей в реализации Brexit. Свои обязанности лидера партии и премьера она исполняет до избрания преемника. В первом раунде голосования за пост лидера консерваторов большинство голосов получил экс-министр иностранных дел страны Борис Джонсон.