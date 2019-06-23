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23.06.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Текст: Георгий Панин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Анна Бодрова, старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари", специально для "Российской газеты":

- Рубль не первую неделю подряд демонстрирует недюжинную силу и уверенность, и очевидно, что это устойчивый тренд. Сейчас резкого и выраженного негатива для "россиянина" нет, и, думается, что он еще способен на некоторое укрепление.

Тот факт, что заметно смягчилась риторика Федеральной резервной системы США, заставил рынки капитала переосмыслить обозримую перспективу.

Если Штаты готовятся к новым торговым агрессиям, они примут решение снизить ставку уже в июле, чтобы превентивно создать внутри экономической системы ультрамягкие условия. Доллар США ослаб, но так и должно быть. На четвертой июньской неделе состоится саммит G-20. И это то, на что стоит обратить внимание.

Фото: istock
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Основной фокус G-20 сосредоточен на встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина, а также на том, что они станут обсуждать. Не стоит рассчитывать на волшебство: сама встреча лидеров не означает, что они заключат сделку прямо сейчас. Стороны так же далеки от соглашения по торговым условиям, как Земля от Марса. И это означает, что финансовые рынки все еще может накрыть распродажами в силу наличия такого раздражающего фактора.

Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор. Это любимый драйвер "быков", который в данном случае будет использован по максимуму. Новой целью подъема может стать рубеж 66,50. Это хорошо для рубля.

Еще одной опорой для "россиянина" выступает бешеный спрос на российские ОФЗ. Долговой рынок бурлит от повышенного спроса на бумаги. Минфин пробует новые механизмы, размещая, например, предельно длинные бонды и делая это весьма результативно. На фоне общемирового экономического замедления российские активы сейчас очень привлекательны для иностранцев. Это можно считать второй волной carry trade или называть "тихой гаванью" для иностранных денег. Но суть от формулировки не меняется. Капитал течет в активы, и это очень хорошо.

Доллар на таком фоне сместил свой краткосрочный торговый диапазон в рамки 62,75-63,50 рубля, среднесрочный сейчас в стадии формирования и может до конца недели закрепиться в пределах 63-65 рублей.

Евро остается очень подвижным, здесь диапазон колебаний предполагает движение в пределах 70,85-73,50 рубля в обозримой перспективе.

Так что, если и покупать валюту для иностранных отпусков и каникул, то интересно сделать это сейчас.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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