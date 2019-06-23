Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили отменить запрет на использование российских социальных сетей. Соответствующая петиция появилась на сайте главы украинского государства.

В документе в частности подчеркивается, что речь идет об ограничении свободы украинских граждан.

"Мы имеем право на доступ к информации, развитие и общение с теми людьми, которых сами вправе выбирать", - говорится в тексте петиции.

Документ был зарегистрирован 20 июня. На данный момент за предложение снять запрет с российских соцсетей проголосовали 426 человек. Если петиция в течение трех месяцев наберет 25 тысяч голосов, Владимир Зеленский рассмотрит ее.

Напомним, в мае 2017 года украинские власти запретили доступ к "ВКонтакте", "Яндексу", "Одноклассникам" и Mail.ru.