Наша женская национальная сборная сегодня на базе в Новогорске проведет последнюю тренировку перед отправлением на стартующий 27 июня чемпионат Европы. Только после занятия главный тренер немец Олаф Ланге назовет состав на турнир.

А сегодня команда встретилась с болельщиками и представителями СМИ в столичном Центре уличного баскетбола "Рижка". Немного символично, да не совсем. Первенство Старого Света пройдет в Сербии и Латвии, однако в Прибалтику россиянки не попадут. Матчи нашей группы "D" предварительного этапа состоятся в сербском городе Зренянин, а 12 из 14 игр плей-офф - в столице страны Белграде. В Риге силами померяются команды из квартетов "А" и "В", четыре из этих сборных проведут здесь же два матча усеченной стадии 1/8 финала ("Last 12"). На этом в первый день июля латвийская часть женского Евробаскета завершится.

Вот полный состав групп ЧЕ-2019: "А" (Рига) - Латвия, Испания, Украина, Великобритания; "В" (Рига) - Франция, Чехия, Швеция, Черногория; "С" (Ниш, Сербия) - Турция, Италия, Венгрия, Словения; "D" (Зренянин) - Сербия, Россия, Беларусь, Бельгия. Победители групп начнут плей-офф с четвертьфиналов, команды со вторых и третьих мест - с 1/8 финала. Аутсайдеры квартетов отправятся домой.

Россиянки начнут Евробаскет в ближайший четверг матчем против бельгиек

Чемпионат Европы является частью олимпийского отбора. Для того чтобы через год выступить на мировой квалификации, сейчас формально нужно занять место не ниже шестого. Хотя скорее всего хватит и седьмой позиции в итоговой табели о рангах Евробаскета, так как Испания на правах чемпиона мира-2018 уже обеспечила себе путевку в Токио.

Россиянки последний раз побеждали на первенстве континента, да и вообще были на пьедестале, в 2011 году. Затем началась смена поколений, постепенно завершали свои славные карьеры великие воспитанницы питерского тренера Киры Тржескал - Мария Степанова, Светлана Абросимова, Илона Корстин. Уход топовых игроков совпал с крайне неудачными назначениями главных тренеров. В 2013-м литовец Альфредас Вайнаускас помимо общей некомпетентности оказался еще и чудовищным профаном в знании правил и регламента. Россия не вышла из группы и заняла 13-е место. Затем команду принял титулованный, но уже долгие годы не имевший серьезной профессиональной практики Анатолий Мышкин. Результат: шестая позиция на ЧЕ-2015 и крах надежд попасть на Олимпиаду. Наконец, на предыдущем Евробаскете девушками руководил Александр Васин, протеже тогдашнего председателя тренерского совета федерации Анны Архиповой. Наставник, ранее не выигравший с женскими командами ни одного мало-мальски значимого титула, откровенно "поплыл" в матче 1/8 финала с Грецией. Поражение означало девятое место, и мимо чемпионата мира.

Сейчас ситуация видится куда более благоприятной. В самом расцвете сил наши чемпионки мира-2017 среди молодежи Мария Вадеева и Раиса Мусина, с ними уже опытнейшая Евгения Белякова, мастеровитая Жосселина Майга, другие классные игроки. Главный тренер Олаф Ланге - истинный профессионал, ранее выиграл множество турниров с екатеринбургским УГМК, хотя сейчас он - освобожденный от работы в клубе специалист. В преддверии Евробаскета сборная одержала ряд побед над серьезнейшими соперниками в товарищеских турнирах. Так что шансы сразиться за медали в Сербии вполне реальны.

Сегодня все девушки были в отличном настроении. Они раздавали автографы, фотографировались с болельщиками, охотно отвечали на различные вопросы. Осталось подождать 27 июня и первого матча против сборной Бельгии.

Тем временем

Тренерский штаб мужской сборной России во главе с Сергеем Базаревичем определился с расширенным списком кандидатов в национальную дружину, которые будут вызваны на первый основной подготовительный сбор к финальному турниру чемпионата мира в Китае (31 августа - 15 сентября).

С 22 июля на базу в Новогорске вызываются 24 баскетболиста. К этим двум дюжинам спортсменов могут присоединиться несколько человек по результатам просмотрового лагеря 17-19 июля.

Вот список кандидатов на участие в ЧМ-2019: разыгрывающие и атакующие защитники - Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"), Вячеслав Зайцев, Алексей Швед (оба - "Химки", Московская обл.), Евгений Колесников (УНИКС, Казань), Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон (оба - "Локомотив-Кубань", Краснодар), Михаил Кулагин, Иван Ухов, Александр Хоменко (все - ЦСКА); форварды - Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все - ЦСКА), Никита Балашов ("Невежис", Литва), Евгений Валиев, Сергей Карасев, Владислав Трушкин (все - "Зенит", Санкт-Петербург), Петр Губанов, Андрей Зубков (оба - "Химки"), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань"); центровые - Джоэл Боломбой (ЦСКА), Артем Забелин ("Автодор", Саратов), Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань"), Артем Клименко (УНИКС), Тимофей Мозгов ("Орландо Мэджик", США, НБА).