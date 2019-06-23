Звезда биатлона хочет одеть белорусскую сборную

Главная интрига церемонии открытия Олимпийских, а теперь и Европейских игр - это кандидатура особенного факелоносца, который зажжет огонь на центральной арене турнира. В Минске эту почетную миссию доверили семи титулованным олимпийцам. Но первой "Пламя мира" на стадион "Динамо" вынесла одна из самых узнаваемых спортсменок Беларуси - четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева.

Звездный час Домрачевой пришелся на Сочи-2014, где она выиграла сразу три личных "золота": в пасьюте, индивидуальной гонке и масс-старте.

Такого в истории олимпийского женского биатлона еще не случалось. Также в коллекции Дарьи два "золота" чемпионата мира, Кубок мира-2014/15 и пять малых Хрустальных глобусов. Биатлонная сказка Домрачевой начала подходить к счастливому концу, когда она встретила и полюбила "великого и ужасного" норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена. Пара поженилась в 2016 году. Чуть позже у них родилась дочь Ксения. Уже как молодая мама Дарья одержала эстафетную победу в Пхенчхане-2018, а летом того же года завершила карьеру.

После ухода из большого спорта Дарья Домрачева все равно продолжает вести активный образ жизни

Домрачева присутствовала на открытии Дома болельщиков сборной России как посол Европейских игр. Такая изящная, элегантная, на высоких каблуках. Но о спорте Дарья не забывает.

Она рассказала корреспонденту "РГ", что поддерживает форму и придерживается спортивных принципов.

Дарья, вы звезда зимних видов спорта. А что вам будет интересно посмотреть в программе летних Игр?

Дарья Домрачева: Я люблю спорт в любых его проявлениях. Постараюсь спланировать график так, чтобы захватить все соревнования. Хочется побывать и на боксе, и на художественной гимнастике, которая пользуется большой популярностью, и на гребле, и на легкой атлетике. Буду следить за всеми видами состязаний. Надеюсь, что участники покажут свой максимум и сделают это в честной борьбе. Но главным итогом будут не только спортивные результаты, но и хорошее настроение у всех вокруг. Здорово, что Игры проходят у нас в Минске, что Минск готов принять турнир такого масштаба и размаха. Поэтому собираюсь насладиться соревнованиями по полной.

Прошел ровно год, как вы ушли из большого спорта. Как себя чувствуете не на старте, а на трибунах?

Дарья Домрачева: Немножко ностальгирую. Но роль болельщика тоже приятная. Спорт дарит неподдельные эмоции. Особенно если выступают спортсмены, которых ты знаешь лично.

Вы в прекрасной форме. Значит, все спортивные привычки сохранились?

Дарья Домрачева: Я люблю кататься на велосипеде, плаваю, бегаю. Бег - вообще самый доступный спорт для всех. Вышел из дома и побежал куда глаза глядят. Но я все это делаю для удовольствия. Секундомер не беру с собой, время не засекаю. Но полуторачасовой кросс, думаю, осилю.

То есть хоть сейчас можно на соревновательную дорожку здесь, в Минске, или лучше попробовать силы в триатлоне?

Дарья Домрачева: Сомневаюсь, что составила бы достойную конкуренцию. Участники Игр целенаправленно готовились к соревнованиям. Я же на тренировках просто наслаждаюсь процессом. Я не сторонница участия ради участия. Хоть это и известный спортивный девиз. Не хочется прибежать позади всех. С моей точки зрения, к любым соревнованиям нужно готовиться. Про триатлон интересная тема. Сейчас такой цели у меня нет.

Вы посол Игр, официальное лицо. Не думали о том, чтобы продолжить карьеру в этом направлении, поработать в национальном олимпийском комитете?

Дарья Домрачева: Пока я для себя вижу более творческий путь развития. Собираюсь более активно заняться линией спортивной одежды. Это то, что мне интересно. Может, когда-то буду экипировать сборную Беларуси.

Тем временем

Интерес к Европейским играм огромный. Народу в Минск понаехало масса. А на некоторых трибунах, где должны располагаться иностранные туристы, иногда попадаются проплешинки. К чему бы это? Ведь билеты распроданы. Ответ прост. На время Европейских игр граждане из 90 стран могут въезжать в Беларусь бесплатно, предъявив билет на любые состязания, входящие в программу Игр. Они и предъявляют, используя маленькую хитрость. Не все туристы пламенно увлекаются спортом, далеки от его перипетий. Но дешевый квиток на стадион обходится дешевле стоимости визы. И, купив парочку скоромных билетов, можно пересечь границу и отправиться не во Дворец спорта, а в Беловежскую пущу, да куда угодно. Вот вам и объяснение горсточек незанятых мест на стадионах.

Подготовил Николай Долгополов, Минск.