Звездный час Домрачевой пришелся на Сочи-2014, где она выиграла сразу три личных "золота": в пасьюте, индивидуальной гонке и масс-старте.
Такого в истории олимпийского женского биатлона еще не случалось. Также в коллекции Дарьи два "золота" чемпионата мира, Кубок мира-2014/15 и пять малых Хрустальных глобусов. Биатлонная сказка Домрачевой начала подходить к счастливому концу, когда она встретила и полюбила "великого и ужасного" норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена. Пара поженилась в 2016 году. Чуть позже у них родилась дочь Ксения. Уже как молодая мама Дарья одержала эстафетную победу в Пхенчхане-2018, а летом того же года завершила карьеру.
Домрачева присутствовала на открытии Дома болельщиков сборной России как посол Европейских игр. Такая изящная, элегантная, на высоких каблуках. Но о спорте Дарья не забывает.
Она рассказала корреспонденту "РГ", что поддерживает форму и придерживается спортивных принципов.
Дарья, вы звезда зимних видов спорта. А что вам будет интересно посмотреть в программе летних Игр?
Дарья Домрачева: Я люблю спорт в любых его проявлениях. Постараюсь спланировать график так, чтобы захватить все соревнования. Хочется побывать и на боксе, и на художественной гимнастике, которая пользуется большой популярностью, и на гребле, и на легкой атлетике. Буду следить за всеми видами состязаний. Надеюсь, что участники покажут свой максимум и сделают это в честной борьбе. Но главным итогом будут не только спортивные результаты, но и хорошее настроение у всех вокруг. Здорово, что Игры проходят у нас в Минске, что Минск готов принять турнир такого масштаба и размаха. Поэтому собираюсь насладиться соревнованиями по полной.
Прошел ровно год, как вы ушли из большого спорта. Как себя чувствуете не на старте, а на трибунах?
Дарья Домрачева: Немножко ностальгирую. Но роль болельщика тоже приятная. Спорт дарит неподдельные эмоции. Особенно если выступают спортсмены, которых ты знаешь лично.
Вы в прекрасной форме. Значит, все спортивные привычки сохранились?
Дарья Домрачева: Я люблю кататься на велосипеде, плаваю, бегаю. Бег - вообще самый доступный спорт для всех. Вышел из дома и побежал куда глаза глядят. Но я все это делаю для удовольствия. Секундомер не беру с собой, время не засекаю. Но полуторачасовой кросс, думаю, осилю.
То есть хоть сейчас можно на соревновательную дорожку здесь, в Минске, или лучше попробовать силы в триатлоне?
Дарья Домрачева: Сомневаюсь, что составила бы достойную конкуренцию. Участники Игр целенаправленно готовились к соревнованиям. Я же на тренировках просто наслаждаюсь процессом. Я не сторонница участия ради участия. Хоть это и известный спортивный девиз. Не хочется прибежать позади всех. С моей точки зрения, к любым соревнованиям нужно готовиться. Про триатлон интересная тема. Сейчас такой цели у меня нет.
Вы посол Игр, официальное лицо. Не думали о том, чтобы продолжить карьеру в этом направлении, поработать в национальном олимпийском комитете?
Дарья Домрачева: Пока я для себя вижу более творческий путь развития. Собираюсь более активно заняться линией спортивной одежды. Это то, что мне интересно. Может, когда-то буду экипировать сборную Беларуси.
Интерес к Европейским играм огромный. Народу в Минск понаехало масса. А на некоторых трибунах, где должны располагаться иностранные туристы, иногда попадаются проплешинки. К чему бы это? Ведь билеты распроданы. Ответ прост. На время Европейских игр граждане из 90 стран могут въезжать в Беларусь бесплатно, предъявив билет на любые состязания, входящие в программу Игр. Они и предъявляют, используя маленькую хитрость. Не все туристы пламенно увлекаются спортом, далеки от его перипетий. Но дешевый квиток на стадион обходится дешевле стоимости визы. И, купив парочку скоромных билетов, можно пересечь границу и отправиться не во Дворец спорта, а в Беловежскую пущу, да куда угодно. Вот вам и объяснение горсточек незанятых мест на стадионах.
Подготовил Николай Долгополов, Минск.