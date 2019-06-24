До конца года акцизные ставки на табачную и алкогольную продукцию на все пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут выравнены. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Разница в цене сигарет в России и других странах ЕАЭС останется, но будет уже не такой сильной. Фото: AP

Тигран Суренович, одной из острых проблем остается рост в России нелегальной табачной продукции из стран ЕАЭС. Планируется ли выравнивать налоговую нагрузку на производителей табачных изделий в странах союза?



Тигран Саркисян: Безусловно, основой решения этой проблемы является гармонизация законодательств и акцизных ставок на табак и алкоголь. Переговоры наших стран длились очень долго, но мы пришли к согласию по этому вопросу. Подписаны соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию в союзе, которые сейчас уже прошли внутригосударственные процедуры согласования. Надеюсь, до конца года они вступят в силу.

В соглашениях закреплен механизм сближения ставок акцизов путем установления индикативной ставки (начиная с 2024 года каждые пять лет) и диапазонов отклонения фактических ставок акцизов от нее. Причем для каждой группы стран предусмотрен достаточный коридор отклонения от индикативного показателя в зависимости от их социально-экономического развития.

В соглашении по алкоголю на 2024 год установлена индикативная ставка для водки в размере девяти евро за литр 100-процентного ректификованного этилового спирта из пищевого сырья и диапазоны отклонений для Армении и Кыргызстана - не более чем на 40 процентов в меньшую сторону и не более чем на 10 процентов - в большую. Для Беларуси, Казахстана и России - не более чем на 15 процентов в меньшую сторону и не более чем на 10 процентов - в большую.

В соглашении по табаку установлена индикативная ставка 35 евро за 1000 сигарет и единый диапазон 20 процентов в меньшую и большую сторону

В соглашении по табаку установлена индикативная ставка 35 евро за 1000 сигарет и единый диапазон 20 процентов в меньшую сторону и 20 процентов - в большую для всех государств-членов.

В перспективе страны союза на площадке Комиссии будут вырабатывать каждые пять лет единую индикативную ставку и диапазоны отклонений.

Ассоциация компаний интернет-торговли выдвинула идею ввести единый сбор на покупки в зарубежных интернет-магазинах. Какова позиция ЕЭК по этому вопросу?



Тигран Саркисян: Мы обсуждали с представителями ассоциации этот вопрос, провели исследовательскую работу, изучили международный опыт, четко обозначили существующие проблемы, которые с правительствами пяти наших стран должны решить. Доклад представлен премьер-министрам. Он создает базу для детальной проработки темы с участниками рынка. При этом наши шаги не должны привести к увеличению стоимости товаров на цифровых площадках: интересы потребителей всегда нужно ставить во главу угла. А введение высоких пошлин приведет к тому, что покупатели на торговых площадках, которых уже больше миллиона, почувствуют подорожание товаров.

С другой стороны, евразийские цифровые платформы и производители требуют защитить их интересы, помочь им наравне конкурировать с крупными транснациональными корпорациями. Нужно найти золотую середину. Мы должны быть уверены, что меры, которые применяются, будут способствовать тому, что бизнес сумеет накопить необходимый потенциал компетенций и станет конкурентоспособным на этом рынке. Объединившись в экосистемы, мы сможем конкурировать на глобальном рынке, наращивать партнерские связи. Здесь необходима позиция национальных правительств. Смысл применять такие меры может быть только в одном случае - если вы видите реально, что ваши представители бизнеса могут накопить такой потенциал, чтобы в дальнейшем превратиться в крупных и глобальных игроков.

Когда будет запущена система прослеживаемости товаров на уровне ЕАЭС?



Тигран Саркисян: Она уже есть, но пока работает в пилотном режиме. Мы занимаемся ее оцифровкой и делаем комплексную программу, которая состоит из трех частей. Первая - прослеживаемость товаров, вторая - прослеживаемость групп грузов и третья - документальная прослеживаемость. Наша задача - сформировать экосистему на пять стран, чтобы в онлайн-режиме все соответствующие службы имели бы объективную информацию на конкретный момент о месте нахождения товара.

Мы провели пилотные проекты по прослеживаемости транзитных грузов. В частности, Казахстан и Россия по своей инициативе реализовали эксперименты по мониторингу автомобильных транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб. Аналогичные эксперименты проводились самостоятельно в Армении и Беларуси. Это делалось для того, чтобы выявить достоинства и недостатки этой системы, доработать ее и масштабировать на пять стран.

Сегодня, с учетом имеющихся систем отслеживания перевозок, мы пришли к важному решению - провести многосторонний эксперимент по мониторингу автомобильных транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб.

Основная задача - четко показать, какие выгоды получит бизнес от системы. Использование таких технологий, как электронные пломбы, несет определенную финансовую нагрузку. При этом предприятия должны получить какие-то преференции, в частности, упрощенное оформление документов, чтобы они быстро и без лишней волокиты проходили все таможенные процедуры и пункты пропуска. Тогда бизнес почувствует, что современные технологии выгодны для применения. По итогам "пилота" мы готовим соответствующие решения Межправсовета на уровне премьеров. Так что до конца нынешнего года мы серьезно продвинемся по этому вопросу.

Как система будет сочетаться с российскими системами маркировки?



Тигран Саркисян: У нас есть соглашение по маркировке на пять стран. Оно предполагает, что прежде чем страна введет собственную маркировку, она должна весь пакет документов представить через Комиссию другим государствам - членам ЕАЭС и дать им три месяца для присоединения к инициативе той или иной страны.

Россия намерена вводить маркировку на значительную номенклатуру товаров. Мы уже начали обсуждения по табаку, лекарственным средствам, алкоголю, чтобы в дальнейшем совместно осуществлять маркировку на евразийском пространстве. Недавно мы провели в Нур-Султане заседание Совета ЕЭК на уровне вице-премьеров, где на повестке был этот вопрос. Все страны изъявили желание присоединиться к российской инициативе.

Мы обсуждаем технологические аспекты введения маркировки товаров в союзе. У нас есть понимание, что нужно говорить о совместимости технологии маркировки, уже используемой сейчас в странах ЕАЭС, и вырабатывать единые унифицированные стандарты маркировки для наших стран. На следующем Совете Комиссии мы планируем доработать решение с учетом замечаний, которые высказывали вице-премьеры.

Что препятствует созданию евразийских брендов?



Тигран Саркисян: Перед ЕЭК стоит задача институционализации общих рынков, снятия барьеров и ограничений. Это первая фаза интеграции. Когда она будет пройдена, появятся наиболее благоприятные условия для кооперационных связей внутри союза. Первые предложения от бизнеса мы уже получили. В частности, от светотехнической отрасли есть инициатива по формированию первого евразийского бренда. Важно, что все пять стран в этом участвуют.

Второе направление, которое мы интенсивно обсуждаем, - создание евразийского бренда в ювелирной сфере. Можно было бы скооперироваться по тем компетенциям и преимуществам, которые накоплены в наших странах. В одной - это дизайн, в другой - обработка бриллиантов и т.д., от объединения все могут выиграть. И мы ставим перед собой задачу - выстроить единую дистрибьюторскую сеть, чтобы наши предприятия, которые выпускают качественные ювелирные изделия, могли выходить на рынки третьих стран при помощи союза.