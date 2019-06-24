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24.06.2019 03:15
Рубрика: Общество

Атлантический циклон принесет в Россию долгое похолодание

Текст: Ольга Игнатова
Жаркий и сухой антициклон постепенно смещается на восток, уступая место прохладному и влажному воздуху Атлантики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поэтому, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в центральных областях ослабление жары начнется уже с понедельника - до 21-26 градусов. Но осадков не ожидается.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Во вторник температура воздуха будет 18-23 градуса, а в середине недели 16-21 градус. То есть в течение недели произойдет переход от очень жаркой погоды к прохладной. Только в Курской области сохранится аномально жаркая погода со среднесуточной температурой выше нормы на 7-8 градусов.

На северо-западе аналогичный центру сценарий. В понедельник максимум +16…+21 градус, и такая погода сохранится до середины недели. Но в отличие от центра, где осадки по-прежнему в дефиците, в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях грозы и ливни.

В Поволжье умеренно тепло: на севере Приволжского округа - севернее Нижнего Новгорода - 20-25 градусов. Во вторник и среду от 15 до 20 тепла. На юге Поволжья - южнее Татарстана - в понедельник 32 градуса, затем градусов на 5 прохладнее.

На юге неделя начнется с сильных дождей. Но в Астраханской области сильнейшая жара - там днем до +40 градусов.

Фото: Pixabay
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На юг Урала идет долгожданное тепло - в понедельник воздух прогреется до 29 градусов, но дождливо. На севере Урала днем 13-18 выше нуля, что теплее, чем обычно в этих краях в конце июня.

А вот на юге Западной Сибири - в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае умеренно тепло - от 20 до 27 градусов. Местами сильные дожди. 24 июня в центральных и южных районах Красноярского края также сильный дождь.

На Дальнем Востоке - в Приморском крае - ослабление дождей, днем 20-25 градусов. К середине недели похолодание до +23 градусов. На севере Дальнего Востока - в Якутии - днем 14-19 градусов.

В Москве в понедельник без осадков, днем +24…+26 градусов, ветер северный. 25 июня без осадков, ночью 8-13 градусов, днем 18-23 градуса. 26 июня кратковременный дождь, ночью также 8-13 градусов, днем 16-21 градус. 27 и 28 июня облачно с пояснениями, временами дождь, 16-21 тепла.

И в последние выходные первого летнего месяца - 29 и 30 июня - кратковременный дождь, ночью 9-14, днем 18-23 градуса, ветер западный и северо-западный.

Общество Наука и образование Гидрометцентр РФ
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