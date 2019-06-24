Беларусь и Босния будут обмениваться опытом в IT-сфере

Беларусь и Босния и Герцеговина (БиГ) рассматривают возможность обмена опытом в сфере информационных технологий (IT). Об этом в программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1" заявил председательствующий в Президиуме БиГ Милорад Додик.

"Александр Лукашенко - большой лидер, человек, рядом с которым чувствуется стабильность и безопасность. Мы обменялись мнениями о том, как мы смотрим на существующую ситуацию, каким образом может развиваться сотрудничество между нашими странами. В частности, мы говорили о вопросах формирования команды, которая будет заниматься обменом опытом в сфере IT и других сферах", - заявил Милорад Додик.

Политик также отметил высокий уровень организации II Европейских игр. "Для меня огромная честь оказаться здесь во время II Европейских игр. Беларусь организует их на очень высоком уровне, об этом говорят все участники и спортсмены. Европейская общественность увидит, что ваша страна может хорошо организовать спортивное мероприятие, что уделяет большое внимание вопросам безопасности. Я благодарен Беларуси за обеспечение таких условий", - сказал председательствующий в Президиуме Боснии и Герцеговины.

Между тем Милорад Додик поделился своими впечатлениями и о Минске. "У вас очень красивая страна, Минск - чудесный город, везде все упорядочено, стабильно. Здесь нельзя увидеть те события, которые есть во многих странах. И это ваши совместные усилия, усилия власти. Между нашими странами существует понимание, мы братские народы, и я очень рад вашим успехам. Ценю красоту страны и города. Вы находитесь на правильном пути и делаете шаги в правильном направлении", - констатировал он.