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Рубрика: Спорт

Зима будет в моде

Белые Игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д Ампеццо
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 135(7893)
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских Милане и Кортина-д Ампеццо. Об этом стало известно по итогам выборов на 134-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в швейцарской Лозанне. Те же города примут и Паралимпиаду-2026.

На проведение Олимпиады-2026 также претендовали шведские Стокгольм и Оре. В выборах принимало участие 82 члена МОК из 95. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах по традиции от голосования воздержался. Таким образом, для победы нужно было набрать минимум 41 голос. У итальянской заявки их набралось 47. Итоги выборов огласил сам Бах.

В Кортина-д’Ампеццо сборная СССР в 1956 году впервые приняла участие в зимней Олимпиаде
Фото: РИА Новости.
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Поздравляя заявку Милана и Кортина-д Ампеццо с победой, Томас Бах отдельно подчеркнул ее соответствие программе "Олимпийская повестка-2020", которая была принята пять лет назад с целью стабилизировать развитие олимпийского движения. В частности, президент МОК отметил, что 13 сооружений из 14 (93 процента), на которых пройдут соревнования, являются уже существующими или будут временными, что важно с точки зрения устойчивости и наследия. Это позволило уменьшить бюджет итальянской заявки примерно на 75 процентов по сравнению с заявками на выборах столицы Игр-2018 и 2022. Что касается предполагаемого операционного бюджета самой Олимпиады, то по сравнению с двумя предшествующими форумами он должен сократиться на 20 процентов.

Олимпиада пройдет в Италии в четвертый раз. Символично, что в ряду итальянских олимпийских столиц первой стала именно Кортина-д Ампеццо в 1956 году. К слову, для отечественного спорта это место тоже особенное. Ведь зимние Игры-1956 стали первыми, в которых приняли участие спортсмены СССР, одержав победу в неофициальном командном зачете.

В 1960 году Рим проводил уже летнюю Олимпиаду. Наконец в 2006 году честь организовывать Олимпийские игры была доверена Турину.

Спорт Олимпийские игры
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