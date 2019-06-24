Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс сожалеет о том, что его корпорация позволила Google запустить Android. Об этом предприниматель рассказал в ходе своего выступления на мероприятии, организованном акселератором Village Global.

"Самая большая ошибка в истории - это... неумелое руководство, которое помешало Microsoft стать тем, чем на сегодняшний день является Android", - заявил Билл Гейтс.

"Действительно, победитель получает все. На рынке есть место только для одной операционной системы, выпущенной не Apple. Сколько это стоит? 400 миллиардов долларов, которые могли бы перетечь из компании G в компанию M", - поделился Гейтс, имея в виду Google и Microsoft, передает "Газета.ru".

Он также отметил, что корпорация "по-прежнему очень сильна", но если бы не его ошибка, то Microsoft была бы не просто "ведущей компанией", а "той самой ведущей компанией".

Напомним, что Microsoft выпускала собственную операционную систему для смартфонов - Windows Phone. Однако из-за низкой популярности проект был закрыт, а смартфоны остались без поддержки.