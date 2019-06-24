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24.06.2019 18:00
Рубрика: Общество

Плюс-минус студент

Бюджетные места сокращать не будут
Текст: Мария Агранович
В СМИ появилась информация о том, что к 2024 году бюджетных мест в российских вузах станет меньше на 17 процентов. А число абитуриентов, наоборот, вырастет на 15 процентов. Конкурс в вузы вырастет, мест на всех не хватит, приемные комиссии придется брать боем… Пора паниковать?

Данные приводятся такие: если в 2019 году вузам выделили 518,5 тысячи контрольных цифр приема, то в 2024 году их будет уже 432,5 тысячи. Минус почти сто тысяч!

Никакие нормативные документы мы менять не собираемся. Изменение цифр может происходить только по одной причине - демография

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов прокомментировал эти сведения на своей странице в Facebook. "На самом деле, количество бюджетных мест не сократится, - пишет парламентарий. - Необходимо изменить формулу Закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах. Сейчас демография меняется, начало расти количество выпускников школ. Поэтому и цифру 800 нужно увеличить".

Фото: Halfpoint / iStockphoto
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Все слухи опровергла заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

- Некорректно были представлены данные из доклада Правительства Федеральному собранию, на который ссылаются в СМИ, - прокомментировала ситуацию Голикова. - Цифра такая действительно есть, но относится она к возрастной категории от 15 до 20 лет. А норматив по бюджетным местам рассчитывается с учетом абитуриентов от 17 до 30 лет. Никакие нормативные документы мы менять не собираемся. Изменение цифр может происходить только по одной причине - демография. Здесь есть прогноз на снижение, но он не такой критичный.

800 бюджетных мест в вузах на каждые 10 тыс. человек от 17 до 30 лет зафиксировано в законе об образовании

В Минобрнауки сообщили, что при формировании и распределении контрольных цифр приема ведомство сохраняет доступность высшего образования для выпускников школ на уровне 57 процентов. Причём этот уровень сохраняется на протяжении последних шести лет.

В вузах не будут вводить единую систему оценки качества образования

-В докладе Правительства РФ Федеральному собранию использованы значения когорты с 15 до 20 лет и численность иностранных граждан, - пояснили в пресс-службе министерства. - Прогноз выстроен с целью обратить внимание: изменение когорты приведет к значительному падению КЦП, а привлечение иностранных граждан потребует увеличения правительственной квоты. Важно: при расчете контрольных цифр приема иностранцы не учитываются, а в расчетах используется когорта населения возрастом с 17 до 30 лет.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

 

 

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