Центральный Вьетнам: путешествие в голубую Лагуну

В апреле 2019 года Вьетнам посетили более 1,4 млн иностранцев. Это на 4,1% выше чем месяцем ранее. В целом статистика фиксирует стабильный рост приезжающих из Европы, в том числе из России. Такие данные приводятся в последнем выпуске журнала Vietnam Economic Times. По информации международной исследовательской компании ForwardKeys, специализирующейся на сборе информации по теме путешествий, в прошлом году во Вьетнаме побывали более 600 тыс. россиян. Из года в год цифра увеличивается.

Страна делится на три региона - Северный, Центральный и Южный. Из Москвы к курортным точкам Вьетнама прямых перелетов нет: придется делать пересадку в Ханое. Vietnam Airlines выполняет три рейса в неделю на современных моделях Boeing Dreamliner. Стыковки заранее просчитаны, так чтобы турист не терял время в местных терминалах. На данный момент вылет идет из Домодедово, но с июля этого года компания переезжает в Шереметьево.

Центральный Вьетнам, в отличие от Юга, наши туристы пока обделяют вниманием. Напрасно. Здесь тоже много гладких песчаных пляжей на берегу Южно-Китайского моря, но вдобавок к этому есть еще огромное количество уникальных памятников (некоторые ведут свой отсчет с эпохи до нашей эры) и природных красот. Кстати, столица региона - Дананг (переводится как "большой город") - считается одним из самых живописных городов страны. Он стоит на берегу реки Хан, через которую протянуто множество мостов самой разной архитектуры. Особенно город преобразился два года назад, когда здесь проходил юбилейный саммит АТЭС.

В 50 километрах от Дананга, между морем и горами Чыонгшон, спрятана настоящая жемчужина - курорт Laguna Lang Co, в составе которого отель Angsana и виллы Banyan Tree, два уникальных спа-центра, множество ресторанов и огромные гольф-поля дизайна Ника Фалдо. Территория лагуны представляет собой настоящее царство растительности, одних только деревьев вокруг несколько сотен видов, и многие из них весьма ценны.

Banyan Tree Lang Co - приватная роскошь



Вилла на территории Banyan Tree Lang Co. Фото: Предоставлено Banyan Tree и Angsana Lang Co

На входе в отель гостей встречает баньян - дерево с самой большой в мире площадью кроны, оно считается священным в индуизме и буддизме. В честь него сеть отелей получила свое название. Здесь же группа персонала в традиционной одежде - улыбки вьетнамцев, их позитив и искренняя радость каждому гостю растапливают сердце моментально. Туриста приветствуют ударами в гонг и цветком лотоса - местные считают его символом счастья.

В настоящее время комплекс Banyan Tree Lang Co состоит из почти 70 вил. Бунгало представляют собой яркий пример гармоничного сочетания современности и аутентичного наследия Вьетнама. Архитектура выполнена в традициях старинных домов: выложенные керамической плиткой крыши со скатами, перекрытия из деревянных балок и аккуратные внутренние дворики. На каждой вилле персональный бассейн. В интерьерах - шелка, расшитые вручную дизайнерские панно, черное дерево и резьба, керамика, мрамор, живые цветы. Каждый вечер в домике гостя ждет приятный комплимент.

На территории есть бутики, несколько запоминающихся гастрономических точек. Фирменным рестораном всего курорта Laguna Lang Co считается Saffron с панорамным видом на море. Здесь подают деликатесы традиционной и современной тайской кухни. Особенно хорош карри с разноцветным рисом и мясистые кусочки рыбы и креветок, подаваемые с салатом из помпело, кориандра и мяты. В качестве морепродуктов Вьетнам может дать фору очень многим.

Ресторан Watercourt предлагает вьетнамскую кухню и интерпретацию французской гастрономии. В чистом виде европейские блюда подают в прибрежном белоснежном Azur - здесь традиционное итальянское меню. Очень стильно смотрится "литературно-клубный" бар Thu Quan - под большой выбор коктейлей и аперитивов подается сет закусок, а на стеллажах размещены книги и журналы. Регулярно в баре проводится встреча с менеджментом отеля и главным шеф-поваром - для знакомства и высказывания отзывов и предложений.

ФАКТ: У Banyan Tree Lang Co хороший опыт в проведении свадеб. Курорт может организовать не только традиционную церемонию, но и реализовать весьма необычные идеи, например, сделать свадьбу на мотоциклах, на берегу океана или даже под водой. А можно полностью окунуться в романтику региона и сыграть церемонию во вьетнамском стиле.

Angsana Lang Co - вьетнамский колорит



Вид на территорию и побережье отеля Angsana Lang Co. Фото: Предоставлено Banyan Tree и Angsana Lang Co

В отличие от своего "собрата" отель Angsana Lang Co - это цельный комплекс с номерами. Общая территория занимает 280 гектаров. Практически через все корпуса серпантином проходит бассейн. Лобби оформлено в цвете королевского пурпура, вокруг орхидеи, традиционные вазы, шелковые подушки, каллиграфия. На входе - бассейн с марионетками, а стены коридоров увешаны фотографиями местных рыбаков.

Доехать из одного отеля в другой можно не только на электрокаре, но также на корабле через искусственно прорубленный канал. По времени это будет чуть дольше, зато открывающаяся взору картина долго будет стоять перед глазами. Изогнутый водный путь позволяет оценить все богатство растительности, небольшие мостики-переходы в традиционном стиле и невероятный панорамный вид на холмы. В вечернее время речка подсвечивается традиционными разноцветными фонариками.

Все номера просторные и светлые, в каждом свой мини-бассейн и кухня. Интерьеры украшены резными перегородками, светильниками в форме бумажных фонариков, черно-белыми картинами и прочим оригинальным декором.

Предусмотрены размещения больших семей - с несколькими спальнями и санузлами. По вечерам в номер приносят воду и корзинку с печеньем - в каждой спрятана карточка с пожеланиями.

На территории несколько ресторанов, в их числе Market Place, Moomba, Rice Bar, Rice Bowl и бар на крыше Upper Deck. В основном во всех подают местные специалитеты и азиатскую кухню, есть японское направление. Обязательно надо пробовать спринг-роллы и суп фо - именно такими на вкус они и должны быть в классической интерпретации.

Среди развлечений помимо гольфа для гостей здесь придумали массу водных активностей, в том числе каяки и серфинг - волны на море позволяют быстро научиться этим видам спорта. На пляже есть площадки для волейбола, также предусмотрен велопрокат. Самые положительные отзывы вызывают занятия йогой, которые проводятся на веранде с видом на бухту под руководством преподавателя из Индии. Все занятия и услуги одинаково доступны постояльцам Banyan Tree.

Древние традиции спа-терапии

Все ритуалы и массажи, которые проводят в спа-центрах Banyan Tree и Angsana являются визитной карточкой сети отелей в целом, и вьетнамского курорта в частности. Методики, которые используют терапевты (именно так здесь называют мастеров спа-процедур), основаны на древних азиатских традициях.

Для обучения в Таиланде создана специальная школа - на протяжении 350 часов девушки досконально изучают строение тела, учатся смешивать масла и даже моментально высчитывать индивидуальную дозу травяного эликсира на человека.

Сеанс массажа - удовольствие дорогое, но затраты оправдываются. Особой гордостью является ритуал Cajuput Healer, названный в честь масла каепутового дерева, которое используют терапевты. Его добыча - один из древних промыслов жителей вьетнамских деревень. Свежие листья вечнозеленого дерева из семейства миртовых собираются в течение года, затем высушиваются и с помощью воды перегоняются до эфирной консистенции. Во время процедуры к маслу добавляют имбирь, жасминовый рис и молоко - получается очень тонкий аромат, который окружает гостя на протяжении полуторачасового ритуала.

Вьетнамская Венеция, катание в корзинках и роспись пяткой

Пребывание в центральной части Вьетнама было бы неполным без посещения древнего порта Хойан, бывшей императорской столицы Хюэ и рыбацкого поселения Кан Дуонг, жители которой много веков не меняют уклада жизни и плавают в воде в круглых лодках-корзинах. Из отеля в города идут бесплатные шатлы. Продолжительность в пути - в среднем от 1 до 1,5 ч.

Старый город Хойана (переводится как "отдых", то есть место, где встречаются на отдых) защищен ЮНЕСКО. Это образец торгового порта Юго-Восточной Азии в том виде, в каком он был в колониальную эпоху. После тихой гостиничной территории Хойан сперва покажется очень шумным и многолюдным - место сейчас переживает настоящий туристический бум, здесь вовсю идет уличная торговля. Привыкаешь к местной экзотике быстро. Город стоит на реке Тхубон, во Вьетнаме его считают "местной Венецией" (в том числе и из-за количества лодок в воде). Интересная достопримечательность - крошечный крытый мост, оставшийся в наследство от японской общины, жившей здесь до XVII века.

Недалеко от Хойана находится святилище Мишон - комплекс индуистских храмов, сохранившийся со времен Тямской империи. Приезжать сюда лучше утром - днем от палящего солнца спрятаться невозможно, зонты и шапки особо не помогут.

В Хюэ едут смотреть на Цитадель и императорский город (является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО) - огромный комплекс дворцов, садов, алтарей и парадных палат, окруженный красными кирпичными стенами и защитными рвами (шириной 30 м и глубиной 4 м). Общая протяженность стен Цитадели, усиленных 24 бастионами, составляет около 10 км.

В районе Хюэ находятся несколько гробниц. Одну из них, 12-й император династии Нгуен, Кхай Динь, строил почти полвека, заказывая материалы из разных уголков света и смешивая архитектурные традиции Индии, Китая, Франции и Японии. Для того, что профинансировать строительство своей усыпальницы, правитель поднял налог с населения на 30%. Народ не любил императора, а художник, расписывавший потолок в гробнице, при виде Кхай Диня рисовал пяткой… Сейчас это место паломничества туристов. Фасады специально не чистят, сохраняя их первозданный вид.

После прогулки по городам в шатле гостям Laguna Lang Co обязательно подадут воду и освежающие влажные полотенца с ароматом лемонграсса. Делится фотографиями в соцсетях можно уже на обратном пути в отель - все автобусы и машины оборудованы wi-fi.

Русскоговорящего персонала в Banyan Tree и Angsana пока нет, но не исключено, что это временное затруднение. Внимательный и индивидуальный (но абсолютно не навязчивый) подход к каждому гостю здесь стоит во главе всего, остается только расслабиться и получить удовольствие от отдыха в невероятно колоритном регионе Вьетнама.