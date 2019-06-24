Центральная избирательная комиссия утвердила результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой парламентской партии в общероссийских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) и региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в мае 2019 года.

Вынесено заключение о соблюдении государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами, учрежденными и распространяемыми федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (далее - ФГУП "ВГТРК"), в мае 2019 года требования Федерального закона "О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами".