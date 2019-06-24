ЧМ по борьбе корэш прошел в Татарстане

В селе Мингер Татарстана завершился чемпионат мира по борьбе на поясах корэш. В медальном зачете победу одержала сборная России. Всего было разыграно 20 комплектов наград - по десять среди взрослых борцов и молодежи до 18 лет.

Борьба корэш зародилась в X веке и получила популярность у тюркских народов. Сейчас этот вид единоборств признан официальной спортивной дисциплиной, динамично развивается, с каждым годом увеличивая свой географический охват, о чем говорят предоставленные организаторами ЧМ-2019 цифры - 230 участников из 42 государств. Руководители борьбы на поясах корэш ведут активную работу для признания вида спорта МОК. Кстати, борьба на поясах (корэш) входила в программу Универсиады-2013.

Сейчас финальные поединки ЧМ прошли при огромной аудитории в 35 000 человек, ставших гостями крупнейшего фестиваля татарской культуры - сабантуя Мингер в одноименном населенном пункте.

На открытии соревнований присутствовали: президент Международной федерации борьбы корэш Джаудат Миннахметов, первый замминистра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов, серебряный призер Олимпиады-2008 по вольной борьбе Мурад Гайдаров, чемпион Европы по дзюдо Хабиль Бикташев, советник сопредседателей Российского союза боевых искусств, герой РФ Андрей Мерзликин, восьмикратный чемпион страны по борьбе корэш Ильяс Галимов. Причем в рамках церемонии открытия были вручены почетные награды нашей национальной федерации корэш. Орденов организации удостоены Шайхутдинов и Бикташев, "Серебряный знак" вручен Гайдарову.

В итоге из десяти золотых наград у взрослых восемь достались россиянам. Победили Фирзар Гиниятуллин (до 60 кг), Ислам Фаляхов (70), Артур Зулькарнаев (75), Ренас Калимуллин (80), Айгиз Зайнетдинов (90), Раиль Нургалиев (100), Сергей Павлик (свыше 100 ) и Фирдус Зайнуллин (абсолютный вес). Впервые в истории нашим победителям ЧМ присвоят звания мастеров спорта международного класса. Это все благодаря большой работе Федерации корэш России по принятию в 2019 году обновленной классификации видов спорта Минспорта России.

На церемонии награждения директор Всемирной конфедерации этноспорта Левент Акаджи поприветствовал всех участников и гостей чемпионата от имени президента организации Билала Эрдогана (Турция). Завершился праздник спорта и национальной культуры грандиозным пиротехническим шоу и концертом финалистки Евровидения Дины Гариповой.

- Наш вид спорта за последние годы стал динамичнее, поскольку мы сделали поправки к правилам проведения поединков. Теперь они скоротечнее, и, соответственно, смотрибельнее, зрители с большим удовольствием за ними наблюдают, - сказал вице-президент Федерации корэш России Равиль Ногуманов.