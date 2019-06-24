Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля

А ты смотрел "Игру престолов"?

РЕН ТВ, с 30 июня

С 30 июня РЕН ТВ предоставит зрителям возможность посмотреть всю сагу "Игра престолов" от начала и до конца: эксклюзивный обладатель прав на ТВ-показ посвятит битве за "Железный трон" сразу 8 воскресений подряд. Бесплатно - один сезон за одно воскресенье. Не так давно социологи выяснили, что сериал "Игра престолов" смотрел лишь каждый десятый россиянин. В среднем это неплохой результат, если учесть, что "Игра престолов" была доступна лишь за деньги на платных платформах. Финальным аккордом показа "Игры престолов" станет всероссийская телепремьера восьмого сезона. Заключительные эпизоды сериала многие поклонники раскритиковали и сочли провальными. Тем не менее, количество просмотров 8 сезона побило все рекорды, а обсуждали его даже те, кто сериал не смотрел. Кроме показа фэнтези, РЕН ТВ приготовил для фанатов 2 сюрприза. Первый - это виртуальный 3D-дракон. Его можно будет увидеть на центральных автобусных остановках 20 крупных городов России, "поселить" в своем смартфоне и даже сделать с ним селфи. Также на протяжении всех 8 сезонов РЕН ТВ будет разыгрывать сотни призов королевского масштаба - для этого во время показа нужно будет просто найти в сериале кодовые слова.

"Обычная женщина": полная версия

THT- PREMIER, с 20 июня

Режиссер Борис Хлебников издал "сценаристскую версию" киносериала "Обычная женщина" - с 20 июня ее можно смотреть только в Сети, на онлайн-платформе THT- PREMIER под названием "Обычная женщина. Нерассказанная история". Полная версия одного из самых громких и обсуждаемых сериалов 2018 года получилась жесткой - не для показа по ТВ. Борис Хлебников дал слово сценаристке Марии Меленевской и согласился показать зрителям киносериал таким, каким он был изначально задуман: еще более феминистским, откровенным, с резкими, как пощечины, вызовами привычно мужскому порядку вещей. "Как единственную женщину в нашей творческой группе, меня не могло не расстроить то, что в первую версию "Обычной женщины" не вошли некоторые важные моменты, раскрывающие характеры Марины (героини Анны Михалковой. - при. ред.) и Светы (героини Аглаи Тарасовой. - прим. ред.), сцены, позволяющие вызвать к ним большее сопереживание. Я рада, что в конце концов при поддержке моего соавтора Дениса Уточкина мне удалось уговорить Бориса выпустить новую версию сериала. Надеюсь, она даст людям возможность взглянуть на всю историю немного под другим углом", - говорит Мария Меленевская.

Музыка молодых

"Россия К", 24-27 июня, в 23:40

С 17 по 29 июня в Москве и Санкт-Петербурге проходит XVI Международный конкурс имени П.И. Чайковского. Он проходит раз в четыре года и традиционно является стартовой площадкой для одаренных музыкантов. На участие в XVI Международном конкурсе имени П.И. Чайковского было подано рекордное количество заявок. В числе конкурсантов оказались участники проектов телеканала "Россия К" - Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" и "Большая опера". В жюри - выдающиеся музыканты со всего мира: исполнители, дирижеры, педагоги, композиторы, художественные руководители театров. По результатам трех туров они объявят по 6 премий для пианистов, скрипачей и виолончелистов, по 8 премий для духовиков и по 4 премии для вокалистов. Лучший из лучших становится обладателем Гран-при.

24-27 июня в 23:40 в эфире телеканала "Россия К" Дневники XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского. 28 июня в 21:40 - закрытие конкурса и гала-концерт лауреатов. Трансляция из концертного зала "Зарядье" (в перерыве - Новости культуры).

Стас Михайлов: волшебник-самоучка

Первый канал, 29 июня, 10:15. Большие рейтинги можно гарантировать новому документальному фильму Первого канала

"Стас Михайлов. Все слезы женщин". Широкой аудитории поклонников, а особенно поклонниц певца интересно - какой он вне сцены, в обычной жизни. Авторы проведут день с популярным исполнителем, поговорят с ним о смысле жизни, познакомятся с его семьей. Михайлов - самоучка и не имеет музыкального образования. Первые три аккорда на гитаре ему, 13-летнему, показал его старший брат Валера. Стас очень любил и уважал своего брата, а Валера обожал музыку и небо… Михайлову было 20, когда его брат разбился на вертолете в горах, и ему пришлось со спасателями искать его тело... К боли от потери он не привык до сих пор. Сегодня Михайлов счастлив во втором браке, воспитывает шестерых детей. У Стаса и Инны есть двое детей от предыдущих браков и двое общих. Когда они встретились, оба переживали сложнейшие этапы своей жизни. Михайлов еще не был знаменит, жил в однокомнатной квартирке и пел, где придется. Инна переживала развод с первым супругом.

...Свою музыкальную карьеру Михайлов начал в ресторанах Сочи. Пел песни из репертуаров Антонова, Барыкина и других популярных в то время певцов. В начале девяностых Михайлов понял - ему надо в Москву. Но столица не заметила его. Москва появилась в гастрольном графике Михайлова только в 2006 году, когда он уже не один раз объездил с концертами всю страну. И первый же концерт, который прошел в столице, стал поворотным моментом в жизни певца... В фильме участвуют: Владимир Винокур, Лев Лещенко, Зара, Инна Маликова, Григорий Лепс, Юрий Антонов, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк и другие.

Летняя "Жара"

Первый канал, 29 июня, 23:00

Для тех, кто по каким-то причинам не может выбраться на концерт звезд нашей эстрады теплым летним вечером, Первый канал предлагает посмотреть его по телевизору. II музыкальная премия "Жара" в московском Crocus City Hall - у них в эфире. Премия, основанная Эмином Агаларовым, Сергеем Кожевниковым и Григорием Лепсом, вручается за музыкальные достижения по итогам прошедшего года. Победителей выбирают зрители и жюри, состоящее из самых популярных артистов, продюсеров и деятелей шоу-бизнеса. В этом году на церемонии выступали: Ани Лорак, Филипп Киркоров, Jah Khalib, Сергей Лазарев, Диана Арбенина, Егор Крид, HammAli & Navai, EMIN, Дима Билан, Любовь Успенская, Maruv, Слава, Artik & Asti, Валерий Меладзе, MBAND, Тима Белорусских, Мари Краймбрери и многие другие. Ведущие концерта - Максим Галкин и Регина Тодоренко.

Красавица и отличница

"ТВ Центр", 24 июня, 13:40

Точная, педантичная, добивающаяся своего. Отличница, постоянно стремящаяся к совершенству. По словам коллег, девочка с мальчишеским имиджем, постепенно превратилась в красивую женщину. Актриса Ирине Линдт станет гостьей Татьяны Устиновой в программе "Мой герой" на канале "ТВ Центр". Родилась и выросла Ирина в Алма-Ате, столице Казахской ССР. Ее папа - немец по национальности - был военным музыкантом, играл в оркестре на трубе и вел детский музыкальный кружок. Мама - инженер, работала на заводе. Она ходила на баскетбол в школу олимпийского резерва, занималась легкой атлетикой, фехтованием, шахматами. И везде у нее был хотя бы минимальный разряд.

Когда Ирина поняла, что она красивая девушка? Как нашла недостаток во внешности и каким образом его исправила? Почему решила поступать в театральный институт, и что привело ее на факультет журналистики? Как покорила Москву? Что помогло Линдт перестать бояться себя? Как начинающая актриса начала работать в Театре на Таганке? Каким образом удалось пережить тяжелую травму, полученную при падении с декораций на репетиции спектакля "Хроники" Шекспира и не отчаяться? Похож ли на нее сын Иван, которого она родила от Валерия Золотухина? Об этом и многом другом Ирина Линдт, а также ее сестра Наталья, сын Иван, коллеги Валерий Черняев, Юлия Куварзина, Андрей Максимов расскажут в программе.

Не родись красивой

"ТВ Центр", 25 июня, 23:05

Посмотрев новый документальный фильм "Проклятые звезды", зрители канала "ТВ Центр" узнают, на кого из российских знаменитостей их недруги пытались навести порчу, и что из этого вышло. Актрису Наталью Кустинскую называли русской Бриджит Бардо. Ею восхищались, ей подражали тысячи поклонников. Актриса меняла своих супругов, как перчатки. Но все изменилось, когда в 80-х Наталья сломала ногу - во время игры в мюзикле она упала с лестницы. Потом снова оказалась на больничной койке - уже из-за любимой собаки, потянувшей поводок. Тогда у звезды было кровоизлияние в мозг с переломом основания черепа. Длительная реабилитация сменилась новой трагедией: из семьи ушел супруг. Актрисе пришлось выехать из роскошных апартаментов в скромную квартиру. Затем медики обнаружили у Натальи диабет...

В своих бедах артистка винила коллегу Наталью Фатееву, которую подозревала в наведении порчи. Наталья Кустинская увела у Фатеевой мужа - прославленного космонавта Бориса Егорова. Именно с этого момента в жизни актрисы и началась черная полоса. Однажды экстрасенс сказал Наталье, что на нее наложено проклятие "черной вдовы". Удивительно, но и в жизни Натальи Фатеевой тоже стали происходить несчастья...

Не сомневаются в том, что их дочь стала жертвой порчи, и родители певицы Жанны Фриске. Была ли смерть Юлии Началовой итогом наведенной порчи? Имеют ли проклятья реальную силу? Что погубило Анну Самохину? Как помогают избавиться от одержимости священники? Какие методы используют в сфере шоу-бизнеса для устранения более успешных конкурентов. Обо всем этом - в фильме.

Борис Смолкин: комедия музыкальная и не только

"ТВ Центр", 26 июня, 13:40

Актер, известный широкой аудитории по роли Константина из сериала "Моя прекрасная няня" - Борис Смолкин - гость программы "Мой герой на канале "ТВ Центр". С театром изначально у Смолкина сложились непростые отношения. Однако в молодости он захотел стать артистом, несмотря на то, что, как сам заметил, был маленького роста и неказистым. Борис оканчивал физико-математическую школу, когда втайне от родителей пошел поступать в театральный вуз и дошел аж до третьего тура. Почему он не смог поступить сразу? Как ему помогла мама? Кто обнаружил у юноши голос? Почему студента Смолкина нельзя было использовать в массовке? Об этом артист расскажет в программе. Попадание в театр Музыкальной комедии, которому актер с небольшими перерывами отдал 38 лет, Борис Григорьевич считает везением. Как актер попал на пробы "Моей прекрасной няни"? Что стало лучше, а что хуже в российском кино, по сравнению с советским? Смотрите программу, в которой своими рассказами о Смолкине поделятся Илья Резник, Михаил Боярский, Ольга Прокофьева, жена актера Светлана и сын Глеб.

Вернуть себя самого

Триллер "Селфи", главные роли в котором сыграли Константин Хабенский, Юлия Хлынина, Федор Бондарчук и Анна Михалкова, впервые покажут по телевидению на канале НТВ. Двойник героя полностью копировал его - мимику, жесты, даже шутки были такими же, как у телеведущего Богданова. Все ровно так, как у оригинала - чтобы никто не заподозрил подмены. Богданов судорожно пытался вспомнить тот момент, когда же двойник появился? Он вел его передачу, встречался с его фанатами, жил с его женщинами и выпивал в баре с его друзьями. Публичный и успешный, остроумный и циничный Богданов в одночасье лишился всего того, чего добивался годами. И теперь он живет в баре у своего друга Макса и отчетливо понимает, что копия лучше и честнее его самого, и битва за себя проиграна. И только дочь Даша хочет вернуть истинного Богданова.

Истребитель Галактики

"Кинопоиск", с 25 июня

На "Кинопоиске" - мульсериал "Крайний космос" (Final Space). Это - второй сезон американского проекта. Его мировая премьера состоится 24 июня, а в России - на день позже. "Изюминка" в нашей стране - озвучка "Кубик в кубе". Семь серий "Кинопоиск" покажет по одной в неделю. В центре сюжета - астронавт Гэри Гудспид, отбывающий наказание в космосе за катастрофу на Земле, и его домашний любимец Лунный Тортик. Милый инопланетянин с очень опасной способностью - истреблять планеты - оказывается в поле зрения вселенского злодея Лорда Командующего, жаждущего уничтожить галактику. Космические приключения Гэри, Тортика и их новых друзей из числа перебежчиков и космических стражей сопровождаются бесконечными отсылками к земным удовольствиям вроде "Стражей Галактики", "Звездного пути" и "Звездных войн".

Мой любимый размер

"Ю", 29 июня, 18:00

Новый сезон легендарного реалити-шоу "Топ-модели по-американски", созданного супермоделью, продюсером, ведущей и главным судьей проекта Тайрой Бэнкс, выйдет на канале "Ю". "Топ-модели по-американски" - это 15 лет колоссальной работы, 24 ярких сезона и почти 300 прекрасных девушек, нашедших себя в модельном бизнесе. В 24-м сезоне Тайра возвращается на проект c новыми правилами и ценностями: эталонные 90-60-90 и завершение модельной карьеры в 30 лет остались в прошлом. Теперь у красоты нет ни возраста, ни цвета, ни размера. Стать новой иконой стиля может любая девушка, в чьей душе горит страсть и любовь к модной индустрии. И не важно, сколько лет у нее за плечами и какого объема ее талия, ведь главное - природная красота.